Ransomware : « Ne payez plus de rançons ». La Maison-Blanche persuade la France et plus de 40 autres pays

Comment venir à bout de ces attaques de ransomware à répétition qui gagnent en ampleur et en sophistication ? Pour la Maison-Blanche, il suffirait de ne plus payer les cybercriminels. Les États-Unis ont persuadé la France et plus de 40 autres pays à s’engager dans cette voie.

Pour Brett Callow, analyste de cybermenaces chez Emsisoft (une société de cybersécurité néo-zélandaise), les attaques de ransomware continuent d’exister tout simplement parce qu’elles sont lucratives. Tant que les victimes payent les criminels, ces attaques continueront d’augmenter crescendo.

Couper le flux d’argent, autrement dit, arrêter de payer les rançons, dit-il, reste l’une des meilleures stratégies pour stopper ces attaques. Les experts en cybersécurité de la Maison-Blanche partagent visiblement la même vision des choses. Ils l’ont fait savoir à ses alliés lors du sommet international de la Counter Ransomware Initiative (CRI).

La CRI, une initiative dirigée par la Maison-Blanche, se fixe comme objectif de renforcer la coopération internationale en matière de ransomware. Créée en 2021 avec 30 pays membres, l’initiative compte aujourd’hui 48 pays et organisations.

Chaque année, La Maison-Blanche organise le sommet international de la CRI les 31 octobre et 01 novembre. La réunion d’hier s’est focalisée sur 3 points essentiels, dont la riposte des attaques de ransomware. Pour répliquer, la Maison-Blanche propose à ses alliés de ne plus payer de rançons.

Le troisième sommet annuel de lutte contre les ransomwares dirigé par la Maison-Blanche, a commencé hier. La réunion présentait plusieurs points de discussions clés, parmi lesquels l’engagement des États membres de ne pas payer de rançons.

The White House is finalizing a policy statement reflecting a unified commitment among partner countries to combating ransomware attacks.



▶️ What Anne Neuberger, the White House deputy national security adviser for cyber and emerging technologies, said: https://t.co/BSENPjKXTh