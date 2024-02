Gemini Advanced, ça vaut le coup ? Tout savoir sur l’IA Google payante

Google vient d’opérer le rebranding de Bard en Gemini. Dans la foulée, le géant de Mountain View a lancé un service payant, Gemini Advanced, accessible via un abonnement Google One AI Premium. Le plan premium permet d’accéder au puissant modèle Ultra 1.0.

Gemini Advanced ouvre de nouvelles possibilités pour des tâches complexes

Google a lancé un plan d’abonnement payant baptisé Gemini Advanced, alimenté par le modèle Ultra 1.0. Cette IA payante libère tout le potentiel d’Ultra 1.0 qui excelle dans le raisonnement, le suivi des instructions, le codage et la collaboration créative.

Gemini Advanced apparaît entre autres comme un tuteur personnel adapté au style d’apprentissage de chaque utilisateur, fait office de partenaire créatif ou d’assistant dans la stratégie de contenu ou les business plans. Mieux encore, Gemini Advanced offre à ses abonnés une surveillance du Dark Web pour alerter sur une potentielle fuite de données.

Les capacités de cette intelligence artificielle s’étendent au-delà de l’usage personnel. Ses modèles sont intégrés aux outils et services utilisés par les entreprises, comme Google workspace. Ce qui permet aux entreprises d’augmenter leur productivité et d’accélérer leur développement, entre autres avantages.

En somme, cette technologie de pointe ouvre de nouvelles possibilités pour des tâches complexes, que ce soit dans le domaine du codage, de l’apprentissage ou de la création de contenus. Les conversations sont par ailleurs plus approfondies et bénéficient d’une amélioration continue.

Une portée mondiale … mais non disponible en Europe

Pour pouvoir accéder à Gemini Advanced, les utilisateurs doivent s’abonner à Google One AI Premium pour 20 dollars par mois. Avec ce forfait, ils débloquent l’IA et bénéficient 2 To de stockage sans compter d’autres avantages Premium. Google leur offre par ailleurs 2 mois d’essai gratuit.

Avec Gemini Advanced, Google propose des options tarifaires compétitives et des plans d’abonnement flexibles pour répondre à tous les besoins des utilisateurs. Pour les organisations, Gemini Advanced met en œuvre une facturation transparente et flexible pour rationaliser les dépenses en IA.

Google annonce une portée mondiale. Gemini Advanced sera accessible dans plus de 150 pays avec une prise en charge en anglais et ultérieurement, une extension linguistique. Toutefois, cette IA n’est pas encore disponible en Europe à cause des règles strictes en matière de protection de données dans le bloc.

Google ayant renforcé sa protection anti-VPN, les utilisateurs européens ne pourront accéder à Gemini Advanced, même en utilisant un VPN. Jusqu’à ce que Google réponde aux attentes de l’UE en matière de confidentialité, la société n’envisage pas de déployer cette IA en Europe. En France, il faudra encore patienter pour pouvoir tester l’IA et voir si elle vaut le coup.

