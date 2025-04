OpenAI veut racheter Google Chrome : le nouveau maître du monde numérique ?

Google dans les cordes, OpenAI prêt à saisir l’occasion. Le géant de la recherche risque le démantèlement, car une autre star de la tech lève la main pour récupérer une de ses pièces les plus précieuses : Chrome.

OpenAI pourrait bientôt mettre la main sur Google Chrome, le navigateur le plus utilisé au monde. Et en plus, il s’agit d’une déclaration officielle faite devant un juge. Tout ça, parce que Google est en pleine bataille judiciaire. L’entreprise est accusée de monopole sur la recherche en ligne, et pourrait être contrainte de vendre certaines de ses activités. Et OpenAI ne cache pas son intérêt.

Chrome sous pavillon OpenAI ?

Ainsi, OpenAI a dit à un juge qu’elle serait partante pour racheter Google Chrome. Nous savons tous que c’est le navigateur web que presque tout le monde utilise.

Mais pourquoi maintenant ? Parce que Google est actuellement en pleine tourmente judiciaire. Accusée d’être un monopole dans le domaine de la recherche en ligne, la firme pourrait être démantelée si la justice tranche dans ce sens. Et si ça arrive, certaines parties pourraient être mises en vente. C’est là qu’OpenAI entre dans la danse.

À la base, OpenAI voulait travailler avec Google pour intégrer leur moteur de recherche dans ChatGPT. Mais comme dans beaucoup de relations tech, ça ne s’est pas super bien passé. Alors, ils ont lancé leur propre index de recherche. L’idée, c’était de répondre à 80 % des requêtes ChatGPT directement, sans passer par Google ou Bing.

Entre problèmes de qualité et délais imprévus, le projet maison ne sera pas prêt de sitôt. Nous parlons désormais de plusieurs années pour qu’il soit vraiment opérationnel. Alors, quitte à galérer, pourquoi ne pas racheter quelque chose déjà prêt et méga populaire comme Chrome ?

Toutefois, Google, de son côté, n’a pas dit son dernier mot. L’entreprise fait appel pour contester la décision de la justice américaine. Mais avec 90 % de parts de marché sur la recherche en ligne, difficile de nier qu’elle écrase la concurrence. Moi, je me demande juste combien de temps ça va encore durer ?

Et vous ? Si demain votre navigateur s’appelait ChatChrome, vous cliquez ou vous zappez ? Partagez vos réflexions, vos critiques ou vos prédictions juste en dessous !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.