iPhone 20 : cap vers un prix qui dépasse tout entendement ?

Pour fêter les 20 ans de l’iPhone, Apple prépare un modèle exceptionnel… mais aussi exceptionnellement cher. Et pour cause, l’iPhone 20 pourrait bien atteindre un prix jamais vu jusqu’ici.

Derrière son nom futuriste, l’iPhone 20 cache un projet bien réel. Apple prépare un téléphone qui ne ressemblera à aucun autre. Déjà par son design, mais aussi par sa fabrication et son coût. Et à ce propos, le prix final risque de surprendre, voire choquer.

Un iPhone 20 conçu pour marquer l’histoire, sauf que tout devient plus cher

Prévu pour 2027, l’iPhone 20 ne sera pas un simple smartphone. Il s’agit d’un modèle anniversaire pensé pour célébrer les 20 ans de la gamme.

Et selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, Apple prévoit une refonte majeure pour cette édition. Déjà parce que le design ferait la part belle au verre. Une première à ce niveau. Ce choix rend l’appareil beaucoup plus complexe à fabriquer.

Dans ce sens, la marque devra adopter de nouvelles pièces, et même de nouvelles techniques. Voilà pourquoi ce téléphone prendra plus de temps, plus de moyens et coûtera aussi plus cher.

À cet égard, cette complexité empêche pour l’instant de produire ailleurs qu’en Chine. Pour rappel, Apple souhaite déplacer la majorité de sa production en Inde d’ici 2027.

Mais Gurman souligne que la production de l’iPhone 20 pourrait toujours dépendre des compétences techniques de la Chine. Car ce modèle sera si complexe qu’il faudrait l’expertise de partenaires historiques pour en assurer la qualité. Plutôt que de risquer des défauts, Apple pourrait donc rester fidèle à la Chine… au moins pour ce produit très spécial.

Entre design ambitieux et guerre commerciale, c’est la raison pour laquelle la facture risque d’exploser

L’autre souci, c’est que cette fabrication exclusivement chinoise tombe mal. Depuis quelques années, une guerre commerciale oppose les États-Unis et la Chine. Selon les réglementations actuelles, les produits en provenance de Chine sont soumis à des droits de douane de 145 %. Ce chiffre impressionne… et pour cause, il pourrait presque doubler le prix du téléphone.

Déjà, l’iPhone 16 Pro coûte 999 dollars. Alors imaginez un iPhone 20 avec un design haut de gamme, et une production compliquée. Il n’en faut pas plus pour dépasser largement les 2000 dollars.

Et ce n’est pas juste une estimation vague. Mark Gurman estime qu’Apple aura du mal à fabriquer un modèle important en dehors de ses usines en Chine. Surtout pour une première version.

Et oui, Apple a tenté de diversifier sa production, c’est vrai. L’Inde progresse, c’est vrai aussi. Mais dans les faits, aucun lancement majeur n’a encore été fait en dehors de la Chine. Voilà pourquoi l’iPhone 20, lui aussi, restera sûrement chinois dans sa fabrication. Et donc, concerné par les tarifs douaniers actuels.

