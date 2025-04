​L’annonce de l’administration Trump, le mardi 1 avril, concernant l’imposition de droits de douane a suscité une vague de perplexité et de critiques. Prévue pour le 9 avril, cette salve tarifaire concerne pas moins de 60 pays. Elle viendra s’ajouter à un tarif de base de 10 % applicable à tous dès le 5 avril.

Sur le papier, Trump dit vouloir « punir » ceux qui profitent trop allègrement du bon cœur américain. Cependant, dans la liste des pays visés… on trouve des îles inhabitables, sans commerce, peuplées uniquement de pingouins.

Sans parler du fait que ces tarifs, censés équilibrer les déficits commerciaux des États-Unis avec divers pays, semblent avoir été calculés selon une méthode pour le moins inhabituelle. Elle ressemble étrangement à des suggestions formulées par des IA.​

Plusieurs ont confié leur incompréhension face à ces choix. L’administrateur de l’île Norfolk, George Plant, a même déclaré : « Il n’existe aucune exportation connue de notre île vers les États-Unis. Et aucune barrière douanière connue en sens inverse. »

La méthode de calcul adoptée par l’administration Trump ressemble plus à un devoir de maths de collège qu’à une stratégie économique d’envergure. Bon, j’exagère un peu mais quand même.

L’économiste James Surowiecki a démonté publiquement la méthode utilisée par la Maison-Blanche. Selon lui, les chiffres sont « bidons ». Ils sont uniquement basés sur le déficit des biens (en ignorant totalement les services), sans tenir compte des barrières douanières réelles.

La formule ? On prend le déficit commercial avec un pays, on le divise par ce que ce pays exporte vers les États-Unis, et hop : ça donne un tarif. Facile. Un peu trop facile même, selon Surowiecki, qui a résumé l’approche comme « stupide et trompeuse ».

This might be the first large-scale application of AI technology to geopolitics.. 4o, o3 high, Gemini 2.5 pro, Claude 3.7, Grok all give the same answer to the question on how to impose tariffs easily. pic.twitter.com/r1GGubcz8c