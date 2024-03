iPhone 16 Pro : la nouvelle puce A18 Pro est un bijou d’intelligence artificielle

Apple veut prendre sa part du marché dans le domaine l'IA. Le géant américain va alors entrer dans la compétition avec la puce A18 Pro. Cette dernière va booster les performances de l'iPhone 16 Pro.

Tous les adeptes d'Apple seront ravis par cette nouvelle. La marque à la pomme va lancer une mise à jour à l'occasion du WWDC 2024. Et l'iOS 18 sera le centre des attentions. Apple pourrait bien annoncer son approche pour instaurer l'IA dans ses systèmes. Oui, vous pourrez profiter des performances de la puce A18 Pro à partir du mois de juin 2024. Comme quoi, l'iPhone 16 Pro et 16 Pro Max seront boostés par cette merveille technologique.

Puce A18 Pro, la nouvelle bête de puissance d'Apple

Certes, l'innovation n'est pas encore disponible pour le grand public. Cependant, le spécialiste Jeff Pu a eu l'opportunité de tester la performance de la puce A18 Pro. Et son analyse est très intéressante.

En effet, la nouvelle puce d'Apple est capable de prendre en charge plusieurs transistors. C'est la porte vers la puissance brute. De plus, le géant de la high-tech vise à développer la capacité du moteur neuronal. Comme que l'IA sera le centre des attentions dans cette nouvelle approche.

“Nous notons que l'A18 Pro d'Apple, la version à 6 GPU disposera d'un plus grand die, ce qui pourrait être une tendance pour l'informatique d'IA Edge” Jeff Pu.

iPhone 16 Pro's A18 Pro Chip Rumored to Boost AI, Retain 6-Core GPU https://t.co/CVFIXLejsE pic.twitter.com/OYDisrqapf — MacRumors.com (@MacRumors) March 25, 2024

Apple ne compte pas s'arrêter là. L'entreprise a aussi l'intention de centraliser l'IA dans les prochains iPhone 16 Pro et Pro Max. Avec la puce A18 Pro. Les moteurs d'intelligence artificielle n'ont pas besoin de se focaliser sur le cloud. Les appareils d'Apple vont gagner en puissance, mais les données des utilisateurs seront de plus en plus sécurisées.

« On pense qu'Apple adoptera cette année une approche partagée pour ses fonctions d'IA, en s'appuyant sur une infrastructure dans le cloud, pour certaines fonctions, tandis que d'autres seront entièrement exécutées sur l'appareil ».

Imaginez alors le design épuré des iPhone 16 Pro et Pro Max, combiné à la performance de la puce A18 Pro. Le résultat est exceptionnel. En effet, vous bénéficiez d'une fluidité optimale avec l'ajustement de l'écran de ces modèles. Les photos seront de plus en plus belles avec le capteur de 48 Mpx grand angle. Et l'IA va booster le tout pour satisfaire les attentes des adeptes de la marque.

