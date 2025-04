Seriez-vous prêt à payer plus de 3 000 euros pour un iPhone ?

Depuis peu, une rumeur ne cesse d’agiter les réseaux. Un iPhone pourrait bientôt coûter plus de 3 000 euros. Pas à cause d’un bijou technologique, mais plutôt à cause de taxes venues d’ailleurs.

Est-ce qu’on est vraiment prêts à dépenser autant pour un iPhone ? Voilà une question qui secoue bien des esprits. Ce n’est pas juste une rumeur lancée pour faire du buzz. C’est parce que les tensions commerciales actuelles pourraient, en effet, faire exploser les prix.

Aux États-Unis, cette nouvelle a déjà déclenché un sacré vent de panique. Les magasins Apple se sont retrouvés pris d’assaut, comme s’il s’agissait du dernier jour des soldes.

C’est simple : l’administration Trump veut imposer une taxe de 125 % sur les produits chinois. Et comme un iPhone est en grande partie fabriqué en Chine, il se retrouve dans le viseur.

Conséquence directe : aux États-Unis, de nombreux clients inquiets se sont précipités dans les Apple Stores. L’ambiance ressemblait à celle d’un Black Friday (sans promo).

Les clients avaient tous la même obsession : acheter un iPhone tant que le prix reste normal. D’après Bloomberg, un vendeur a déclaré que presque chaque client posait la même question : « Est-ce que ça va augmenter ? »

Et de toute évidence, cette peur a fait grimper les ventes. Plusieurs boutiques ont même battu des records ce week-end-là.

Mais je note qu’Apple n’a donné aucune directive claire à ses équipes. Les vendeurs devaient répondre seuls à toutes les inquiétudes. C’est aussi ce qui a amplifié le sentiment d’urgence.

Afin de répondre à la demande urgente, Apple a rapidement pris des mesures en affrétant cinq avions dédiés au transport d’iPhones. Ces cargos venaient de Chine et d’Inde.

Le but est d’entrer le stock aux États-Unis avant le passage à la taxe de 125 %. Et d’après The Times of India, cela permet à Apple de profiter une dernière fois de la taxe actuelle, fixée à 10 %.

C’est notamment le coût de fabrication d’iPhone qui fait peur

Selon certains analystes, la fabrication d’un iPhone exclusivement sur le sol américain ferait grimper son prix à 3 500 dollars. Et ce n’est pas une blague.

Le made in USA coûte beaucoup plus cher. Le problème, c’est que presque tous les composants viennent de l’étranger. Même si une partie de la production a bougé vers l’Inde ou le Vietnam, l’assemblage reste chinois.

Apple fait donc son possible pour limiter l’impact. Elle tente de négocier avec ses partenaires. Elle accepte également de rogner ses marges. Du moins, temporairement. Mais cette stratégie ne pourra pas durer indéfiniment.

Et puis, il y a Wall Street… L’action Apple a perdu 15 % en une semaine. Ce qui représenterait une perte financière estimée à 450 milliards de dollars. Les investisseurs paniquent. Ils ont peur que les ventes chutent si les prix deviennent fous. Apple pourrait miser sur ses modèles Pro, plus rentables. Cela dit, la marge n’est pas infinie.

La prochaine conférence WWDC est prévue le 9 juin 2025. Peut-être que Tim Cook clarifiera enfin les choses. En attendant, il faudra attendre le 1er mai, jour de l’annonce des résultats trimestriels.

Pour finir, remettons un peu les choses au clair. Certains se demandent si un iPhone finira vraiment par coûter 3 500 dollars… Pour l’instant, rien n’est sûr.

Mais si cela arrivait, seriez-vous prêt à dépenser plus de 3 000 euros pour un iPhone ? N’hésitez pas à partager votre avis.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.