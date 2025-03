Vous trouvez que l’iPhone est trop cher ? Vous n’êtes pas prêt pour l’iPhone pliable

L’iPhone est déjà un luxe, mais Apple pourrait bien repousser les limites du raisonnable avec son futur modèle pliable. Un design innovant, une technologie de pointe… et un prix qui donne le vertige. Alors, à quoi faut-il s’attendre ? Préparez-vous, ça risque de piquer !

Apple n’a jamais eu peur de proposer des smartphones haut de gamme à des tarifs élevés. Mais cette fois, côté prix, la marque pourrait bien tout oser avec son premier iPhone pliable. D’après plusieurs analystes, son prix pourrait grimper au-delà de 2 000 dollars, soit bien au-dessus des modèles actuels. Alors, qu’est-ce qui justifie un tel tarif ? Innovation, exclusivité, ou simple stratégie marketing ?

L’iPhone pliable va-t-il battre tous les records de prix ?

Je sais, je sais. L’iPhone 16 Pro Max à 1 479 € vous semble déjà être une folie ? Alors, asseyez-vous bien, parce que le prix de l’iPhone pliable pourrait exploser tous les portefeuilles. D’après Tim Long, analyste chez Barclays, il pourrait coûter autour de 2 300 dollars (environ 2 120 €).

Avec un tel prix, l’iPhone pliable serait plus cher que le Samsung Galaxy Z Fold 6 à 2 002,05 €. Et encore, ce tarif de départ pourrait grimper en fonction du stockage choisi. Si vous pensiez qu’un iPhone pliable à 256 Go coûtait déjà un bras, imaginez un modèle en version 1 To.

Tim Long a sorti ces chiffres après un voyage en Asie, où il a discuté avec des fournisseurs de composants. Et selon les rumeurs, ce nouveau smartphone d’Apple pourrait débarquer dès 2026, voire début 2027.

Ne vous attendez donc pas à voir l’iPhone pliable entre toutes les mains, car bien sûr, son prix trop cher risque d’en faire un modèle exclusif. Selon Ming-Chi Kuo, un autre analyste réputé, Apple vise une production limitée pour ce premier essai.

Mais ce n’est pas tout ! Apple viserait également un iPhone pliable piloté par l’IA, capable de gérer des tâches complexes en parallèle. Siri pourrait par exemple organiser votre voyage tout en affichant votre itinéraire en temps réel sur l’écran interne. Je trouve cela plutôt tentant !

Cerise sur le gâteau ? Un écran sans pli visible. C’est le fameux défi que Samsung et d’autres fabricants tentent encore de relever. Si Apple réussit son coup avec son iPhone pliable, alors peut-être que ce prix démentiel finira par sembler justifié.

Et vous ? Êtes-vous prêt à casser votre tirelire pour un iPhone qui se plie en deux ? Partagez vos avis dans les commentaires

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.