iPhone pliable : ces nouvelles rumeurs annoncent un smartphone totalement fou

Depuis des années, Samsung, Google et Huawei se livrent une bataille féroce sur le marché des smartphones pliables. Pendant ce temps, Apple est resté étrangement silencieux, laissant ses fidèles utilisateurs dans l’attente.

Mais selon l’analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste des fuites Apple, la patience des fans pourrait bientôt être récompensée. La marque à la pomme préparerait enfin son premier iPhone pliable.

Les caractéristiques du futur iPhone pliable selon les rumeurs

Si l’on croit Kuo, ce nouveau smartphone adopterait un format « livre », similaire au Galaxy Z Fold. Il sera équipé d’un écran intérieur de 7,8 pouces et un écran externe de 5,5 pouces.

Cela dit, la vraie révolution serait ailleurs. Apparemment, Apple aurait trouvé une solution pour éliminer le fameux pli disgracieux qui hante encore les smartphones pliables actuels.

Le secret de l’entreprise ? Selon Kuo : une charnière composée d’acier inoxydable et d’alliage de titane.

En ce qui concerne l’épaisseur, l’iPhone pliable fait 9 à 9,5 mm plié, et seulement 4,5 à 4,8 mm une fois déplié. Il est donc plus fin que les Galaxy Z Fold actuels, quoiqu’un poil plus épais que l’ultra-compact Honor Magic V3.

En outre, Touch ID ferait aussi son grand retour, logé dans un bouton latéral, un peu à l’image de celui sur l’iPad Air. Pourquoi ce retour en arrière ?

Tout simplement parce que l’intégration de Face ID serait problématique à cause de contraintes d’épaisseur et d’espace à l’intérieur de l’appareil.

Côté photo, ne vous attendez pas à une révolution. L’iPhone pliable embarquera une configuration à double capteur, probablement un grand-angle et un ultra-grand-angle.

Il n’y aura donc pas de téléobjectif, ce qui pourrait décevoir les amateurs de photographie mobile. En revanche, la caméra frontale serait disponible aussi bien en mode plié que déplié, pour une expérience homogène.

Qu’est-ce qu’on a sous le capot ? D’après Kuo, l’iPhone pliable intégrera les mêmes cellules de batterie haute densité que l’iPhone 17 ultra-mince. L’autonomie de la batterie du smartphone, elle, est encore inconnue.

Cependant, à en juger par les stratégies marketing précédentes d’Apple, il y a de fortes chances qu’il soit commercialisé comme un iPhone offrant une journée complète d’autonomie. Et ce, malgré sa conception légère.

Puisque l’IA est partout, elle sera aussi sur ce smartphone pliable

Apple n’échappe pas à la tendance, en effet. Du moins, si Kuo voit juste en déclarant que l’IA sera au cœur de l’iPhone pliable, qui sera mis en avant comme un véritable téléphone piloté par l’IA.

Il a d’ailleurs précisé que le smartphone pliant offrira des fonctionnalités multimodales et une intégration fluide entre les applications. « Les écrans plus grands viendront enrichir l’expérience de l’IA », ajoute-t-il « permettant, par exemple, de discuter avec un chatbot sur des projets de voyage tout en affichant une carte complète en parallèle. »

Apple prévoit de lancer le premier modèle d’ici fin 2026 ou début 2027, avec une production initiale estimée entre 3 et 5 millions d’unités. Ce qui est plutôt raisonnable pour un produit aussi coûteux et complexe à fabriquer.

Oh, ai-je omis de vous parler du prix ? D’après l’analyste Ming-Chi Kuo, le smartphone pliant devrait dépasser les 2 000 dollars, pouvant même grimper jusqu’à 2 500 dollars. (C’est le prix d’un MacBook Pro haut de gamme)

Bref, d’après les rumeurs, la deuxième génération d’iPhone pliable est attendue pour 2027. La marque prévoit de lancer 20 millions d’exemplaires.

Reste à voir si avec un tel tarif, ce modèle séduira les fans d’Apple. Bon, j’admet quand même que le prix n’a jamais été un frein pour ces aficionados.

Kuo, lui, estime que la fidélité à la marque et l’attrait pour les nouveautés suffiront à déclencher une forte demande. À condition que la qualité soit irréprochable bien sûr.

Et vous, qu’est-ce que vous en dites ? Partagez votre avis dans le commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.