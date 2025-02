Ce smartphone pliable est le plus fin du monde, et vous pouvez l’acheter en France !

Samsung peut trembler : un nouvel acteur s’apprête à chambouler le marché avec un smartphone pliable à la fois ultra-fin et ultra-résistant. Et bonne nouvelle : il sera disponible en France !

Oppo frappe un grand coup avec son Find N5, un bijou de technologie qui allie finesse extrême et robustesse inédite. Plus qu’un simple gadget, il promet de bouleverser le marché des téléphones pliables avec ses caractéristiques. Le géant coréen Samsung ferait bien de se méfier…

Cette année, Oppo ne plaisante pas. Un cadre de la société a annoncé sur la plateforme chinoise Weibo que leur dernier né Find N5 marquera une première mondiale pour la marque.

Apparemment, il sera lancé simultanément dans plusieurs pays. Et, à en juger par la stratégie adoptée avec le Find N3, il est fort probable que ce modèle débarque sur le marché américain sous l’appellation OnePlus Open 2.

Mais ce qui distingue vraiment le Find N5, c’est son incroyable finesse. Avec seulement 4,2 mm d’épaisseur, il détrône le Honor Magic V3 et s’impose comme le téléphone pliable le plus fin au monde.

Et pourtant, ce n’est pas son seul atout. Oppo met l’accent sur la résistance, un point faible de nombreux modèles pliables actuels. Ce nouveau smartphone bénéficiera d’une étanchéité IPX6, IPX8 et IPX9.

Il pourra ainsi supporter des immersions impressionnantes, comme le montrent les vidéos promotionnelles où on le voit plongé dans un ruisseau ou utilisé pour filmer sous l’eau.

Oppo ne s’arrête pas là ! Pour garantir une meilleure durabilité, le Find N5 sera conçu avec un alliage de titane ultra-robuste. Un choix stratégique, car les smartphones pliables, par nature plus fragiles que les modèles classiques, souffrent souvent de problèmes de charnière ou d’écran.

D’ailleurs, une enquête de Digital Trends a mis en lumière les soucis récurrents des pliables de Samsung sur ces points.

Côté performances, Oppo ne lésine pas sur les moyens. Le Find N5 sera équipé du processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, l’un des plus puissants du marché. Il prendra également en charge la charge rapide sans fil à 50 W, bien au-dessus des capacités actuelles de Samsung et Apple.

Mieux encore ! Il proposera la charge inversée, permettant d’alimenter des accessoires comme des écouteurs.

OPPO Find N5 (OnePlus Open 2), not sure I can share the exact date yet. However, OPPO just confirmed its "in two weeks". pic.twitter.com/GapvRmbFLN