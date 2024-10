Snapdragon 8 Elite : Le processeur mobile le plus rapide jamais créé ?

Qualcomm vient de dévoiler son processeur Snapdragon 8 Elite, présenté comme le processeur mobile le plus rapide jamais créé. Avec ce bijou technologique, l’ère de l’IA générative sur appareil est à nos portes.

Qualcomm a récemment présenté le Snapdragon 8 Elite. Cisco Cheng, directeur chez Qualcomm, ce nouveau processeur mobile est conçu pour trouver un équilibre entre performance et efficacité.

Lors du sommet annuel Snapdragon, Qualcomm a annoncé que plusieurs fabricants de smartphones, comme Samsung, Xiaomi, et Oppo, vont bientôt lancer des appareils équipés de cette nouvelle puce.

Snapdragon 8 Elite : une architecture qui redéfinit la performance

Snapdragon 8 Elite regroupe des technologies de pointe dont le GPU Adreno, le processeur Oryon et le NPU Hexagon. Ensemble, ces composants améliorent considérablement les performances des appareils.

Par exemple, l’appareil photo est optimisé grâce à un processeur d’image assisté par IA (AI-ISP). Les applications d’IA générative (Gen AI) développées ces dernières années fonctionnent aussi sur cette plateforme.

Ces applications peuvent traiter différents types de contenu directement sur l’appareil, de manière rapide et avec une très faible latence. Ce qui améliore la réactivité et l’efficacité des tâches sans dépendre du cloud.

Quoique les améliorations dans le domaine du jeu sont particulièrement notables. Ces composants rendent les jeux plus immersifs, avec des graphismes de haute qualité, et permettent une navigation web ultra-rapide.

Ce processeur mobile supporte désormais le système Chaos Physics d’Unreal Engine, offrant la possibilité de réaliser des simulations physiques de jeu en temps réel sur l’appareil.

L’écran est capable de gérer l’affichage de 9 000 objets simultanément, tandis que la puce peut stocker 12 mégaoctets de données sur le GPU. Ce qui permet d’allonger les sessions de jeu et d’améliorer les performances, notamment pour le lancer de rayons.

L’équipe de Snapdragon collabore même avec Feral Interactive pour le jeu de course mobile Grid Legends. Ce dernier sera disponible uniquement pour les utilisateurs du Snapdragon 8 Elite.

Mieux encore ! La technologie Nanite d’Unreal Engine 5, utilisée pour rendre les décors des jeux plus réalistes, fonctionnera pour la première fois sur le Snapdragon 8 Elite. Cela aidera ainsi à améliorer la qualité des environnements cinématographiques.

N’est-ce pas fascinant ?

Je n’en suis pas étonnée vu que le NPU Hexagon de ce processeur est 12 fois plus performant que celui de la génération précédente. Le Qualcomm Oryon et le GPU Adreno offrent également une performance trois fois supérieure.

La conception du Snapdragon 8 Elite intègre plus de 40 composants pour répondre aux besoins spécifiques des fabricants de smartphones. Le tout en maintenant une vitesse de traitement impressionnante.

Le nouveau moteur d’intelligence artificielle de Qualcomm utilise le processeur Oryon pour gérer l’IA directement sur les appareils mobiles. Le NPU Hexagon, quant à lui, est celui qui permet un traitement plus rapide des données.

Cela améliore les performances des assistants IA et garantit la confidentialité, car tout se passe sur le smartphone. L’IA peut également améliorer les photos en étendant l’image au-delà de ses limites et en rendant les objets plus nets.

Le traitement en temps réel permet de capturer des vidéos en 4K avec une grande précision. De plus, il est possible de supprimer des objets indésirables dans des vidéos sans passer par le cloud.

Le Snapdragon 8 Elite inclut aussi un processeur 5G et du WiFi 7 pour une meilleure connectivité. Cette plateforme apporte une grande efficacité énergétique, des performances de pointe et des expériences d’IA générative personnalisées. Le tout en mettant l’accent sur la protection de la vie privée des utilisateurs.

Je pense que le Snapdragon 8 Elite révolutionnera notre façon d’utiliser les smartphones. Avec des fonctionnalités impressionnantes, il pourrait avoir un avenir prometteur.

Qu’en pensez-vous ? N’hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires !

