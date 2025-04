Light Phone 3 : le smartphone tout simple, pour ceux qui en ont marre d’avoir 1000 notifications

Envahi par les notifications ? Le Light Phone 3 choisit la simplicité. Ce téléphone minimaliste vous permet de souffler, sans sacrifier ce qui compte vraiment. Un outil sobre, utile, et rassurant.

Le Light Phone 3 s’adresse à ceux qui veulent faire une pause numérique. Il ne cherche pas à tout remplacer, mais à alléger l’expérience. Sans applis, sans réseaux sociaux, il ramène la technologie à ce qu’elle devrait être : un outil simple, discret et utile.

Et selon ses créateurs, le Light Phone 3 est conçu pour améliorer la qualité de vie.

Light Phone 3, le téléphone qui vous laisse tranquille

Parfois, on a juste envie de tout arrêter. De souffler. D’avoir un peu de silence. Et si votre téléphone devenait enfin ce qu’il aurait toujours dû être ?

On le sait bien : les notifications s’accumulent. Une vibration par-ci, un bip par-là, un message, un rappel, une alerte… et voilà que vous passez deux heures à faire des choses que vous n’aviez pas prévues.

C’est pourquoi de plus en plus de personnes ressentent ce besoin urgent de revenir à quelque chose de plus simple. Et là, le Light Phone 3 entre en scène, calmement, sans faire de bruit.

Il permet de téléphoner, d’envoyer des SMS (même en groupe), d’utiliser le GPS, d’écouter de la musique, d’écrire des notes, d’utiliser une alarme ou encore une calculatrice. Et selon Light, c’est largement suffisant.

Bien sûr, certains trouveront ça trop limité. Mais à force de tout vouloir, on finit par ne plus rien apprécier. Et ce téléphone prouve qu’on peut se contenter de moins, sans frustration.

Un peu plus qu’un « dumb phone »

D’un point de vue design, il est surprenant. Noir, compact, avec des angles droits, il me fait penser à un outil discret, presque secret.

Il mesure 12 mm d’épaisseur et pèse 124 grammes. Il tient bien dans la main, quoique son bord supérieur puisse gêner lors de longs appels. Mais franchement, qui passe encore deux heures au téléphone ?

Outre son apparence, l’écran a changé. Le Light Phone 3 abandonne l’encre électronique pour un écran OLED de 3,92 pouces.

En revanche, même avec cet écran plus moderne, l’interface reste épurée. Seule la fonction appareil photo montre des couleurs. C’est presque choquant, mais ça fonctionne.

Et d’après les premiers retours, cette transition est très bien acceptée. L’affichage devient plus fluide, la navigation plus agréable tout en gardant l’esprit minimaliste.

Côté matériel, rien n’a été laissé au hasard. Il possède un capteur photo arrière de 50 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels. Sauf que très vite, les testeurs découvrent que certaines fonctions ne sont pas encore actives.

Le capteur NFC, les appels vidéo ou encore le lecteur d’empreintes digitales sont encore en attente. Mais selon l’équipe de Light, des mises à jour viendront bientôt corriger ça.

Ajoutez à cela une compatibilité 5G, un port USB-C, une batterie remplaçable de 1 800 mAh, et vous obtenez un téléphone à la fois simple et robuste. Il tourne sur Android, mais dans une version extrêmement légère. Et même si sa puissance n’égale pas celle des géants du marché, il reste largement capable de remplir sa mission.

Mais parlons du prix…

Voyons maintenant le prix, car c’est souvent à ce moment-là que la décision se prend. Le Light Phone 3 coûte 599 dollars. Oui, c’est cher pour un téléphone sans TikTok, sans Instagram, sans Netflix. En tout cas, certains penseront ainsi.

D’autres, en revanche, verront dans ce prix une promesse de tranquillité. Il ne s’agit pas seulement d’acheter un téléphone. Il s’agit de faire un choix. De dire stop. De dire « je veux reprendre le contrôle ».

Et ce n’est pas un phénomène isolé. Depuis 2014, Light a vendu plus de 100 000 appareils. Le modèle précédent, le Light Phone 2, représente la majorité de ces ventes.

Le Light Phone 3, plus complet, plus confortable, pourrait bien aller encore plus loin. Les premières livraisons ont déjà commencé. Malheureusement, les nouveaux acheteurs devront patienter jusqu’en juin 2025.

Alors vous, seriez-vous prêt à troquer votre smartphone contre un appareil plus simple ? Partagez votre avis en commentaire.

