TikTok : tout connaître sur l’application

En 2016, l’entreprise technologique chinoise ByteDance a lancé l’application TikTok. Ce dernier est devenu très célèbre parmi les réseaux sociaux connus à ce jour. Cette popularité est due à des spécificités qui sont particulièrement appréciées chez les utilisateurs d’internet.

Au début, TikTok s’est développé en Chine sous le nom de Douyin. Son développement à travers le monde résulte donc de sa fusion avec une autre application sous le nom de Musically. C’est ainsi qu’elle est devenue un des plus grands réseaux sociaux au monde. Notons qu’en 2017, elle comptait 200 millions d’utilisateurs, c’est-à-dire un an seulement après son lancement. Aujourd’hui, l’outil est disponible dans plusieurs pays où elle occupe 150 marchés. Début 2021, TikTok compte environ 1,1 milliard d’utilisateurs actifs. Même face à des concurrents redoutables comme Facebook, ce n’est pas un média social ordinaire. Il intéresse les internautes de par son originalité.

Que permet TikTok ?

Tout d’abord, TikTok permet aux utilisateurs de créer, de partager et de regarder des vidéos de courte durée, de 15 à 60 secondes. Sa qualité addictive est particulièrement prisée, c’est ce qui fait sa différence dans l’univers des médias sociaux. En effet, les utilisateurs peuvent montrer leur création, tout en accompagnant celui-ci d’effets, de filtres de musique comme fond ou bien d’autocollants. Par rapport aux autres réseaux, celui-ci se distingue par sa capacité à permettre à 2 personnes ne se trouvant pas dans un même endroit de créer des vidéos. Ainsi, un écran partagé permet de réaliser des vidéos en duo.

La capacité d’engagement de TikTok est aussi un point à souligner. De fait, pas besoin de s’inscrire pour l’utiliser. Mais son installation permet néanmoins le suivi de la personne qui l’a installée. C’est à partir de ce moment que TikTok fait une recommandation de vidéos à son nouvel utilisateur. Grâce à l’intelligence artificielle, les suggestions de l’application varient en fonction des vidéos que l’usager visionne habituellement.

A ce titre, quand TikTok propose une vidéo à un nouvel utilisateur et que celui-ci ne la regarde pas jusqu’à la fin. Dans ce cas, il aura moins de recommandations pour des vidéos similaires. Mais au contraire, si la proposition de vidéos a été visionnée en entier, l’utilisateur recevra d’autres du même type.

Bref, TikTok permet aux utilisateurs de valoriser leurs talents. Avec l’application, ceux-ci peuvent tous devenir des créateurs. Ce n’est pas toujours le cas avec les autres réseaux sociaux. Bref, TikTok est particulier et son système de recommandation utilisant l’IA est loin d’être anodin.

Comment fonctionne l’application TikTok ?

L’intelligence artificielle permet à TikTok de fonctionner de façon cyclique. Toutes les vidéos suivent, en effet, des étapes de vérification. En premier lieu, la vidéo téléversée sur l’application est analysée par un algorithme d’IA à haute performance. Soulignons que ce dernier se sert de la programmation neuro-linguistique (PNL). L’objectif de cette analyse de vidéos est de vérifier le contenu suivant les règlements de TikTok.

Après quoi, le contenu sera évalué par un groupe restreint. Celui-ci émettra des réactions par rapport au contenu. Ces pratiques permettent à la plateforme d’engager les utilisateurs, et ce, le plus longtemps possible. En effet, chaque vidéo suivie a un score. Si celui-ci est décent, l’application le partage à un public plus large. Ainsi, TikTok engage plus d’audiences, sans prendre le risque de partager à grande échelle des vidéos qui n’intéressent personne.

Notons que des millions de contenus sont téléversées tous les jours par les utilisateurs. En général, c’est une machine qui se charge des vérifications. En ce qui concerne les contenus qui pourraient entraver les protocoles de la société, ces derniers passent devant une vérification humaine. Si le score obtenu est important, le contenu sera publié. Cependant, il ne reste pas longtemps à la disponibilité de tout le monde. Si le score est faible, l’application suit son usage par l’utilisateur et il diffuse d’autres contenus. le cycle recommence, ce qui engage de plus en plus d’utilisateurs.

Les avantages et inconvénients de TikTok

TikTok est une application permettant à ses usagers de créer, de regarder et de partager des vidéos de différents genres. Ils profitent donc de contenus de divertissement et de comédie. Parmi les vidéos que l’on retrouve sur cette application, on citera également les astuces de beauté, de mode ou bien de cuisine. Le tout est personnalisé grâce à l’IA pour améliorer l’expérience utilisateur.

Malgré les avantages que TikTok offre à ses utilisateurs, il existe de nombreuses controverses. N’oublions pas que TikTok recueille des informations personnelles. Aliza Vigderman, journaliste chez Security a ainsi déclaré que les données personnelles des adeptes ne sont pas sécurisées. En effet, l’application a accès à tous les détails les concernant. A cela s’ajoute le fait que l’utilisateur doit permettre à TikTok d’accéder au microphone, à la caméra et à tout autre outil nécessaire à la création de contenus sur l’application.

TikTok controversée en Inde et aux Etats-Unis

Ainsi, certains redoutent que ce géant du réseau social met en cause la sécurité nationale. C’est le cas par exemple aux États-Unis et en Inde.

Mi-2020, l’Inde a ainsi interdit cette application afin de garder, selon le gouvernement, la souveraineté de la nation. Cela s’est passé suite à des confrontations avec la Chine. Quant aux États-Unis, à partir de juillet 2020, une attaque publique contre cette application a été lancée par le Président Donald Trump. Le motif de l’attaque se base sur la capacité de TikTok de collecter les données privées de ses utilisateurs considérés par le président comme un moyen pour la Chine de surveiller et d’espionner la population américaine.

Mais le problème a été résolu suite à la création de TikTok Global en septembre 2020. Il s’agit une société américaine dérivée de TikTok. Quoique le but de celle-ci est d’éviter à TikTok de se faire bannir du marché américain, tout semble encore floue avec l’administration Biden.

Malgré ces contestations, TikTok se considère comme une application à moindre risque. Ainsi, elle ne présenterait aucun danger important pour les utilisateurs moyens. De plus, elle ne serait pas différente des autres réseaux sociaux tels que Facebook. D’autres, comme Aidan Fitzpatrick, PDG de Reincubate, mettent en avant le fait qu’aucune preuve jusqu’ici ne démontre le danger de TikTok.

Le seul acte qui s’apparente à une infraction concerne la collecte des données biométrique auprès des mineurs sans autorisation des parents. Suite à cette situation, des réclamations concernant la confidentialité des données sont apparu aux Etats-Unis. Byte Dance a donc du payer une amende de 92 millions de dollars pour régler le problème.

Quelles sont mesures à prendre pour se protéger tout en utilisant TikTok ?

TikTok a pris des mesures afin de diminuer la présence d’empreinte numérique des utilisateurs. Dans un premier cas, aucun repère d’identité ne doit être laissé ou indiquer sur l’application. Mettre en mode « privé » le compte permettra aussi à l’utilisateur de sécuriser ses informations personnelles.

Pour éviter le partage par défaut des contenus aux autres utilisateurs, il faut désactiver la mention « suggérer votre compte à d’autres ». Pour information, celle-ci se trouve dans les paramètres. TikTok permet, en effet, une configuration libre des paramètres. Notons par exemple le fait de désactiver des options de confidentialités « autoriser le téléchargement de vos vidéos » ou « qui peut vous envoyer des messages ». Ces options permettront à tous les utilisateurs de garantir la sécurité de leurs informations privées.

Découvrez les tendances musicales au cœur de TikTok en 2025

Les créateurs de contenu sur TikTok exploitent des fonctionnalités audio sophistiquées qui dépassent les simples transitions sonores. Les effets sonores immersifs, les mixages personnalisés et les superpositions vocales complexes deviennent la norme en 2025. De même, les algorithmes de la plateforme favorisent les contenus à signature acoustique distinctive.

Un phénomène qui marque l’année 2025 concerne aussi la résurgence des morceaux rétro. Les titres des années 80 et 90 connaissent une seconde vie grâce aux réinterprétations et remixes sur TikTok. Cette tendance nostalgique se mélange avec des sons ultra-contemporains pour créer un pont intergénérationnel unique.

En outre, les collaborations entre artistes établis et créateurs émergents se multiplient exclusivement sur la plateforme. Ces partenariats génèrent des formats audio novateurs qui captent l’attention des utilisateurs et franchissent régulièrement les frontières de TikTok pour atteindre les classements musicaux traditionnels.

Enfin, le concept d’identité sonore devient crucial pour les marques et les influenceurs. Un jingle reconnaissable ou une phrase musicale distinctive constitue désormais un élément essentiel de marketing sur TikTok, comparable à une signature visuelle.

En effet, la démocratisation des outils de production audio permet à davantage d’utilisateurs de créer des contenus sonores professionnels directement sur leurs appareils mobiles. Cette accessibilité technique stimule l’innovation et diversifie les voix qui façonnent le paysage musical contemporain.

