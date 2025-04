Vous utilisez ces VPN ? L'armée chinoise a accès à toutes vos données.

Malgré le danger qu’ils représentent, certains VPN chinois seraient toujours disponibles sur l’App Store et Google Play.

Les VPN sont connus comme des outils incontournables pour la protection de la vie privée en ligne. Pourtant, une enquête récente jette un doute sur certains d’entre eux. Le Tech Transparency Project et le Financial Times ont mis au jour des liens entre certains VPN populaires et l’armée chinoise.

Des VPN gratuits chinois connectés à Qihoo 360

Les chercheurs se sont penchés sur les VPN gratuits disponibles sur l’App Store et Google Play. Rapidement, cinq d’entre eux, liés à des entreprises chinoises, ont attiré l’attention. À savoir, Turbo VPN, VPN Proxy Master, Thunder VPN, Snap VPN et Signal Secure VPN.

Avec plus de 70 millions de téléchargements, ces applis promettent confidentialité et liberté en ligne, dignes des meilleurs VPN. Mais l’enquête révèle une toile bien plus sombre.

En explorant ces VPN, les pistes mènent à Qihoo 360, une société tech chinoise basée à Shanghai. Cette société a été sanctionnée par les États-Unis en 2020 pour ses accointances avec l’armée chinoise. Elle opère dans l’ombre via des sociétés écrans.

Turbo VPN, par exemple, est officiellement rattaché à Singapour par Innovative Connecting. Pourtant, les documents révèlent que son actionnaire, Lemon Seed Technology, appartient à Qihoo depuis 2019. Cette opacité devient le premier indice d’un problème plus vaste.

Les lois chinoises sur les données, le nœud du problème

En Chine, les entreprises n’ont pas le choix. Si le gouvernement demande les données des utilisateurs, elles doivent les partager. Autrement dit, le trafic internet des utilisateurs de ces VPN pourrait atterrir entre les mains des autorités chinoises.

Et les Américains semblent dans le viseur. Un VPN gratuit sur cinq parmi les 100 plus populaires de l’App Store US est lié à des firmes chinoises. Un petit détail qui change une appli banale en possible mouchard.

Ces VPN chinois cartonnent, portés par leur gratuité et leur facilité d’utilisation. Turbo VPN, par exemple, grimpait à la 13ᵉ place des VPN gratuits sur l’App Store en 2024.

Signal Secure VPN – rien à voir avec la messagerie du même nom – affiche aussi des chiffres impressionnants. Des filiales comme Guangzhou Lianchuang revendiquent 10 millions d’utilisateurs actifs par jour dans plus de 220 pays.

Autre info qui pèse : une offre d’emploi chez Guangzhou Lianchuang, connectée à Qihoo, mentionne d’analyse de données et demande une connaissance de la culture américaine. Ça donne à réfléchir.

Les plateformes réagissent à moitié

Apple et Google continuent d’héberger certains de ces VPN chinois. Suite à l’alerte du Financial Times, la marque à la pomme a néanmoins retiré Thunder VPN et Snap VPN de l’App store.

Cependant, Turbo VPN et VPN Proxy Master sont toujours disponibles au Royaume-Uni et aux États-Unis. Google, lui, a même attribué un badge de confiance à Turbo VPN, malgré les preuves.

Un VPN devrait chiffrer le trafic et masquer l’adresse IP. Mais si l’entreprise qui le gère collecte ces informations, la protection s’effondre. Les experts suggèrent des alternatives fiables, comme PrivadoVPN, à 1,11 dollar par mois, avec une politique de non-enregistrement.

