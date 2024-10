IA Générative : un tremplin vers la productivité ou un défi inachevé pour les entreprises ?

L’intelligence artificielle (IA) générative s’impose comme une révolution majeure, capable de transformer profondément la productivité et l’innovation. Cependant, son intégration dans les entreprises n’est pas sans embûches. Dans ce condensé de l’étude Gen AI study réalisée par SAS et Coleman Parks datant d’avril 2024, vous découvrirez les chiffres clés et des défis que rencontrent les organisations face à cette nouvelle technologie.

54 % des entreprises ont déjà adopté l’IA générative

D’après l’étude réalisée auprès de 1 600 entreprises au niveau mondial, plus de la moitié (54 %) ont déjà entamé le déploiement de l’IA Générative, et 11 % l’ont totalement intégrée à l’échelle de l’entreprise. Les régions les plus avancées en matière d’adoption sont l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique (63 %), ainsi que l’Europe du Nord (55 %). Les secteurs des télécoms, du retail et de l’assurance mènent cette course à l’innovation, tandis que la santé, la fabrication et le secteur public sont encore en retrait.

En revanche, malgré ces progrès, seulement 10 % des entreprises se disent pleinement préparées à répondre aux régulations émergentes sur cette technologie. Ce manque de préparation en matière de gouvernance et de conformité soulève des inquiétudes quant à la sécurité des données et à l’éthique dans l’usage de l’IA Générative. Notamment, 76 % des entreprises expriment des préoccupations liées à la confidentialité des données.

89 % des entreprises constatent une amélioration de l’expérience des employés

L’impact de l’Intelligence Artificielle Générative se reflète déjà dans des résultats positifs pour les entreprises. Ainsi, 89 % des répondants affirment que l’IA Générative a amélioré l’expérience des employés, tandis que 82 % notent des réductions importantes de leurs coûts opérationnels. Ces chiffres soulignent le potentiel de cette technologie pour réinventer les processus internes et améliorer l’efficacité. Cependant, tout n’est pas si simple : malgré ces succès, 39 % des organisations rencontrent des difficultés à intégrer l’IA Générative dans leurs systèmes existants et 34 % évoquent des coûts prohibitifs.

41 % des entreprises luttent avec les compatibilités technologiques lorsqu’elles essaient d’intégrer cette technologie avec leurs outils actuels, ce qui freine l’adoption à grande échelle.

51 % des entreprises manquent de talents en IA générative

Le manque de compétences internes est un frein majeur à l’adoption réussie de l’IA Générative. 51 % des entreprises estiment qu’elles n’ont pas les compétences nécessaires en interne pour utiliser cette technologie de manière optimale, et 39 % ont déjà rencontré des obstacles liés à cette insuffisance de talents. Ce déficit se fait particulièrement ressentir dans des secteurs comme la santé, la fabrication, et le secteur public, où les compétences requises pour maîtriser les modèles d’IA sont particulièrement rares. À l’inverse, le secteur des télécommunications est moins touché, avec seulement 24 % des entreprises faisant état de cette difficulté.

Seulement 5 % ont mis en place des systèmes pour mesurer les biais des modèles

Alors que l’IA Générative repose sur des modèles d’apprentissage automatique (LLMs), seulement 5 % des organisations ont des systèmes fiables pour mesurer les biais et les risques liés à la confidentialité dans ces modèles. Une telle carence expose les entreprises à des risques éthiques, pouvant affecter la qualité des décisions basées sur l’IA et entraîner des problèmes de conformité. 71 % des entreprises n’ont pas de système de suivi automatisé en place pour surveiller les modèles d’IA Générative en temps réel, soulignant un manque de gouvernance structurelle.

Les clés du succès : Une gouvernance et une stratégie solides

Pour réussir la mise en œuvre de l’IA Générative, l’étude recommande quatre axes principaux :

Gouvernance complète : seules 10 % des entreprises se sentent prêtes à répondre aux exigences réglementaires à venir. Une meilleure préparation, notamment en matière de confidentialité des données et de biais, est essentielle. Déploiement stratégique : il est crucial de définir des cas d’usage clairs, générant un retour sur investissement rapide, pour maximiser la valeur de l’IA Générative. Intégration technologique : l’IA Générative doit être intégrée harmonieusement dans les systèmes existants, sans quoi elle risque d’être sous-utilisée. Le choix des bons outils est fondamental. Expertise et accompagnement : l’acquisition ou le développement de compétences en interne est primordial pour exploiter pleinement le potentiel de l’IA Générative.

39 % des entreprises n’ont pas encore de politique d’utilisation de l’IA générative en place, ce qui pourrait devenir un obstacle à long terme. Par ailleurs, 93 % des décideurs technologiques admettent ne pas comprendre pleinement l’impact de l’IA Générative sur leurs processus.

Un chemin semé d’embûches, mais plein de promesses

Bien que l’IA Générative ouvre des opportunités considérables pour améliorer la productivité et l’innovation, sa mise en œuvre comporte des défis complexes, allant des coûts à la gouvernance, en passant par l’intégration technologique. Les entreprises qui réussiront dans cette transition seront celles qui sauront allier une stratégie claire, une gouvernance rigoureuse et une expertise adaptée. L’avenir appartient aux organisations capables d’intégrer ces technologies de manière éthique, transparente et efficace, en accompagnant les collaborateurs dans l’utilisation et la compréhension de ces nouveaux outils.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.