Amazon dévoile l’IA qui fait du shopping à votre place : plus besoin de farfouiller

Amazon vient de dévoiler Nova Act : un agent IA qui pourrait révolutionner la façon dont nous faisons nos achats sur internet, en cherchant les meilleurs produits et en les commandant à votre place. Cet outil est la première création du Amazon AGI SF Lab, une unité de recherche dont la mission est de créer la première AGI capable de rivaliser avec l’intelligence humaine…

Si vous aimez faire tous vos achats depuis une seule et même plateforme, Amazon est très pratique. Toutefois, avec le temps, l’offre est devenue si vaste qu’il est devenu fastidieux de chercher les meilleurs produits.

La tâche est d’autant plus pénible que les classements sont faussés par les vendeurs sponsorisés et par la prolifération de faux avis. Certains articles médiocres se retrouvent ainsi parmi les plus vendus, malgré leur piètre qualité.

Heureusement, vous n’aurez peut-être bientôt plus besoin de passer des heures à parcourir la plateforme pour le moindre achat.

Le 31 mars 2025, Amazon a lancé un agent IA capable d’utiliser un navigateur web pour faire des achats de produits et services à la place de l’utilisateur. Il peut même passer une commande à votre place !

Nova Act, l’IA qui cherche les meilleurs produits et commande pour vous

Dénommé Nova Act, ce modèle IA peut naviguer, interagir et agir sur le contenu web sans avoir besoin de supervision humaine.

En d’autres termes, il peut imiter ce que font les utilisateurs humains quand ils utilisent un navigateur web.

Par exemple, l’agent peut chercher des produits, ajouter des articles dans votre panier, valider et payer pour la commande.

Il peut également chercher des produits spécifiques sur différents sites de eCommerce pour comparer les prix et surveiller les éventuelles réductions.

D’autres actions peuvent être effectuées, comme la mise à jour de vos informations de facturation sur les différents sites.

Je pense personnellement qu’une telle IA peut être la prochaine étape logique, après le gain de vitesse massif offert par le e-commerce et les smartphones pour le shopping.

Cette technologie peut nous faire gagner un temps fou… à condition de réellement pouvoir choisir le meilleur rapport qualité prix pour chaque produit, et surtout de ne pas se faire piéger par des arnaqueurs ou des commerçants qui manipuleraient le système pour lui faire acheter leurs produits !

Au-delà du shopping, cette IA pourra être utilisée pour différentes tâches comme la soumission d’une demande d’absence du bureau, la mise en attente d’un calendrier, ou le classement des rapports de dépenses.

Sur son blog, Amazon explique qu’elle considère les agents IA comme « des systèmes pouvant compléter des tâches et agir dans différents environnements physiques numériques et physiques à la place de l’utilisateur ».

Amazon fait son entrée dans l’arène des agents IA

Au cours des derniers mois, plusieurs concurrents d’Amazon ont également lancé des agents capables d’utiliser votre navigateur web. C’est le cas d’Anthropic, OpenAI et Google.

La startup fondée par d’anciens cadres d’OpenAI, Anthropic, a été la première à lancer son agent « Computer Use » en octobre 2024.

Il est capable de visionner votre écran, de déplacer le curseur de la souris, de cliquer sur des boutons ou de taper du texte.

Peu après, en décembre, Google a lancé le « Project Mariner ». Le pionnier de l’IA OpenAI a suivi en janvier avec son « Operator ».

Le point fort de Nova Act : une structure en blocs de construction

Malgré la concurrence, Amazon affirme que son Nova Act est différent. Selon la firme, la plupart des agents IA capables d’effectuer des tâches en plusieurs étapes pour atteindre un but complexe, comme la planification d’un mariage, ont besoin d’une supervision humaine constante.

Or, Nova Act est plus autonome. Ceci s’explique par la façon dont il est structuré. Les développeurs peuvent décomposer les workflows les plus compliqués en une série d’actes uniques comme la recherche ou la validation du panier.

Les développeurs peuvent aussi ajouter des conditions aux tâches singulières. Ils peuvent par exemple dire à l’agent de ne pas accepter l’assurance lors de la location d’une voiture.

Ainsi, grâce à cette structure, Amazon affirme créer des blocs de constructions fiables pour les agents IA.

Par ailleurs, Nova Act surpasse les agents d’Anthropic et OpenAI sur plusieurs benchmarks comme GroundUI Web et ScreenSpot.

L’IA qui vous commande la même salade tous les mardi

Dans une vidéo, le membre de l’équipe technique Vishal Vora explique que « si vous devez faire le babysitter pour une automatisation, ce n’est pas vraiment une automatisation ». C’est pourquoi il estime que « la fiabilité est le coeur de tout ce que nous avons construit ».

En guise d’exemple, il a démontré comment Nova Act peut être utilisé pour commander la même salade tous les mardi soirs.

L’agent se rend sur le site web du restaurant Sweetgreen, clique sur « livraison », et cherche la salade spécifique que Vora aime. Il l’ajoute ensuite au panier, ajoute 20% de pourboire, puis clique sur « passer la commande ».

Programmé, l’agent effectue ce même processus chaque mardi pour que Vora reçoive sa salade. Et il n’a pas eu besoin d’être entraîné à compléter ces étapes !

Amazon développe tout un écosystème AGI

Ce nouvel agent Nova Act rejoint la famille de modèles fondation Nova d’Amazon. Son kit de développement est accessible via nova.amazon.com pour les développeurs, afin de l’utiliser pour l’expérimentation et la construction.

Sur le blog, le vice-président senior Rohit Prasad estime que « c’est un pas en avant excitant pour l’exploration rapide avec l’IA, incluant les capacités de pointe… pour construire des agents qui agissent sur le web ».

La véritable ambition d’Amazon est d’atteindre l’AGI : l’IA générale capable de rivaliser avec l’intelligence humaine. En février 2025, la firme a créé une unité de recherche dénommée Amazon AGI SF Lab.

Ce groupe basé à San Francisco, dirigé par l’ancien directeur de l’ingénierie d’OpenAI, David Luan, vise à construire « une IA pratique capable de réellement faire des choses pour vous et de rendre nos clients plus productifs, autonomes et satisfaits »…

Alors, qu’en pensez-vous ? Êtes-vous intéressé par l’agent AI Nova Act ? Croyez-vous qu’Amazon puisse être le premier à créer l’AGI ? Partagez votre avis en commentaire !

