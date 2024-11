OpenAI Operator : un agent IA surpuissant qui fait tout à votre place dès 2025 !

OpenAI s’apprête à lancer une nouvelle IA dénommée Operator, qui pourra prendre le contrôle de votre PC et effectuer des actions à votre place. Elle pourra notamment naviguer sur le web, faire des achats ou écrire du code pour répondre à vos demandes. Selon la rumeur, son lancement est prévu pour le mois de janvier 2025 !

C’est désormais une certitude : l’année 2025 sera celle des agents IA. Alors que Google prépare l’assistant Jarvis et que Microsoft vient de dévoiler Magentic-One, Bloomberg révèle qu’OpenAI s’apprête à lancer son propre agent IA : Operator !

Ce dernier sera capable de prendre le contrôle de votre ordinateur, et d’effectuer des tâches à votre place. Il pourra par exemple réserver votre prochain billet d’avion ou écrire du code en toute autonomie…

L’autonomie : prochain cap pour ChatGPT

Le CEO d’OpenAI, Sam Altman, a lui-même laissé des indices sur le lancement imminent de cette nouvelle IA. Lors d’une session de questions / réponses sur Reddit, aux côtés d’autres cadres d’OpenAI, il a indiqué que « la prochaine grande percée sera celle des agents ».

Concernant les projets futurs de la firme pour des IA plus autonomes, le CPO Kevin Weil a ajouté que l’un des « grands thèmes de 2025 » sera la capacité de ChatGPT à envoyer des messages aux utilisateurs.

Pour rappel, en septembre 2024, des utilisateurs ont affirmé que ChatGPT leur avait envoyé des messages. Pourtant, à l’époque, OpenAI avait affirmé que ce n’était pas supposé arriver. On peut en conclure que cette fonctionnalité a été déployée par erreur en avant-première…

2025, l’année où les agents IA vont vous remplacer ?

De manière générale, les agents se profilent comme le prochain cap pour l’industrie de l’IA. Rappelons que Microsoft propose déjà des agents IA pour son modèle Copilot, qui peuvent être personnalisés par les entreprises pour exécuter des tâches à la place de l’usager.

De même, Anthropic a déployé une nouvelle fonctionnalité Computer Use pour son modèle Claude permettant à l’IA de prendre le contrôle du curseur de souris de votre ordinateur et d’écrire du code.

De son côté, Google se préparerait à lancer un outil similaire portant le nom de code « Jarvis ». Il pourra lui aussi parcourir le web, faire des achats ou réserver des billets d’avion pour les utilisateurs.

Une fuite repérée par The Information révèle qu’il prendra la forme d’une extension pour le navigateur Google Chrome. Autant dire que vous pourrez bientôt laisser les IA tout faire à votre place sur internet, sans avoir à mettre les mains dans le cambouis.

https://twitter.com/slow_developer/status/1856802926171492694

Une innovation suffisante pour sauver l’industrie de l’IA ?

Malgré l’arrivée excitante des agents IA, le ciel commence à s’assombrir pour le secteur de l’intelligence artificielle. Après plus de deux ans de progression rapide et ininterrompue, la technologie pourrait se heurter à un mur.

Selon Bloomberg et The Information, l’inquiétude commence à s’installer dans les coulisses de l’industrie. Les améliorations des modèles sont désormais plus petites et les retours diminuent.

Pour cause, l’architecture de l’IA générative atteint peu à peu ses limites fondamentales. Même l’augmentation de la puissance de calcul, dont le coût est colossal, n’est plus suffisante.

Ce plafond de verre au-dessus du Deep Learning, l’expert Gary Marcus l’avait prédit en 2022. Et si l’on se fie à ses prédictions, les conséquences pourraient être désastreuses.

Selon ses dires « la valorisation astronomique des entreprises comme OpenAI et Microsoft repose en grande partie sur l’idée que les LLM deviendront, avec une croissance continue, une intelligence artificielle générale ».

Or, « il n’existe pas de vraie solution aux hallucinations dans les systèmes qui ne traitent que des statistiques de langage, sans représentation explicite des faits et sans outils explicites pour raisonner sur ces faits ».

En d’autres termes, les IA comme ChatGPT semblent pour le moment condamnées à rester de simples générateurs de texte, sans véritable capacité à raisonner ou à réfléchir.

Cependant, le CEO d’OpenAI, Sam Altman, vient d’annoncer que l’AGI (IA générale) peut être atteinte avec le hardware actuel et affirme même qu’elle verra le jour dès 2025 !

S’agit-il d’un tour de bluff ou d’une révélation basée sur les outils développés dans le plus grand des secrets par le laboratoire IA ? C’est la question que nous nous posons dans l’article disponible en suivant ce lien !

Je pense pour ma part qu’OpenAI n’a pas fini de nous surprendre, et que l’année 2025 va être très riche en surprises. Pour le moment, le lancement d’Operator est prévu pour le mois de janvier !

Et vous, qu’en pensez-vous ? Êtes-vous impatient de découvrir les agents IA comme Operator ? Croyez-vous que l’intelligence artificielle atteint ses limites ? Partagez votre avis en commentaire !

