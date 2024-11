OpenAI annonce l’AGI pour 2025 : l’IA va pouvoir penser comme un vrai humain !

Tout va plus vite que prévu ! Selon Sam Altman, CEO d’OpenAI, la première AGI ou IA générale verra le jour… dès 2025 ! Cela signifie que l’intelligence artificielle pourrait devenir capable de penser comme un humain ou même de surpasser l’intelligence de tous les humains cumulés ! Mais peut-on vraiment se fier aux promesses du chef d’entreprise ?

Pour de nombreuses personnes, le lancement de ChatGPT fin 2022 a été un grand bouleversement. Cet outil a changé notre façon d’utiliser d’internet, transformé des industries, et ouvert l’accès à l’information plus que jamais auparavant.

Toutefois, alors que la société n’a même pas eu le temps de s’adapter, l’IA est déjà sur le point de passer à une toute autre magnitude. Très bientôt, ChatGPT nous apparaîtra comme un gadget primitif.

Selon Sam Altman, le CEO d’OpenAI, la première AGI arrivera dès 2025 ! Et si vous ne mesurez pas l’impact de cette annonce, c’est probablement parce que vous ne savez pas ce que désigne cet acronyme…

L’Intelligence Artificielle Générale est une IA surpassant l’intelligence de tous les humains cumulés. Une IA consciente, capable de penser comme un humain, d’apprendre, d’inventer, et d’effectuer n’importe quelle tâche (contrairement aux IA actuelles extrêmement spécialisées).

Aux yeux des chercheurs, il s’agit du « Saint-Graal », de la forme finale de l’IA, de l’objectif qu’ils tentent d’atteindre depuis les balbutiements de cette technologie.

Toutefois, jusqu’à présent, la plupart des experts estimaient qu’il faudrait sans doute encore patienter pendant plus d’une décennie avant qu’elle puisse voir le jour.

En révélant pouvoir donner naissance à une telle entité dès 2025, Sam Altman a donc jeté un véritable pavé dans la mare lors de son interview avec Y Combinator.

Sam Altman says AGI is coming in 2025 and he is also expecting a child next year pic.twitter.com/5pn8D4Mfi0 November 8, 2024

Selon lui, il ne s’agit désormais plus que d’un simple problème d’ingénierie. Il affirme que les choses avancent beaucoup plus vite que prévu, et que le chemin vers l’AGI est à présent dégagé…

AGI ou superintelligence : de quoi parle-t-on vraiment ?

De toute évidence, cette prédiction est à prendre avec des pincettes. D’autres acteurs de l’industrie de l’IA pensent qu’il faudra davantage de temps. Par exemple, le CEO d’Anthropic, Dario Amodei, estime plutôt que l’AGI surviendra en 2026/2027.

La définition de l’AGI n’est pas non plus établie clairement. Pour certains, il s’agit seulement d’une IA capable de s’adapter et d’accomplir des tâches au-delà de la base de connaissance de ses données d’entraînement.

D’ailleurs, lors du même entretien, Sam Altman a aussi évoqué la Superintelligence Artificielle qui serait capable de « révéler tous les secrets de l’univers ».

D’après lui, une telle IA ne pourra pas être créée avant « plusieurs milliers de jours ». Par conséquent, l’intelligence artificielle de 2025 qu’il définit comme AGI pourrait s’avérer décevante pour ceux qui s’attendent à une véritable cyber-divinité.

Sam Altman. Dario Amodei.

AGI in 2025 AGI in 2026/27 Whose prediction is gonna be true? Are we really that close to AGI?

Anyone at Google willing to give us a date? pic.twitter.com/g9A3T3xUwL — AshutoshShrivastava (@ai_for_success) November 12, 2024

Il s’agirait malgré tout d’une belle avancée pour l’IA. Un nouveau benchmark, FrontierMath, indique que certains modèles actuels ont atteint leurs limites en termes de raisonnement.

Ce benchmark se penche sur la façon dont les modèles traitent les problèmes qui ne figurent pas dans leurs données d’entraînement. Or, GPT-4o et Gemini 1.5 Pro n’ont résolu que 2% des problèmes…

Rappelons cependant que la version complète de o1, la dernière IA en date d’OpenAI, utilisée uniquement en interne pour le moment, est largement supérieure en termes de raisonnement selon des sources proches du dossier.

Les rumeurs suggèrent aussi que la prochaine version de Google Gemini est bien meilleure en mathématiques, et qu’Anthropic a récemment confirmé le lancement prochain de Claude 3.5 Opus.

Un bond de géant du niveau 2 au niveau 5 ?

En juillet 2024, OpenAI avait présenté 5 niveaux d’intelligence artificielle, et l’AGI est considérée comme le niveau 5.

Le niveau 1 est celui des chatbots comme ChatGPT, qui se contentent de générer du texte pour simuler une conversation humaine.

Les IA de niveau 2 sont capables de raisonner, à la manière du modèle o1 récemment présenté par OpenAI en septembre 2024.

La prochaine étape est celle des « agents IA » capables d’accomplir des tâches de manière autonome, comme le modèle Jarvis sur lequel Google travaille.

Les deux derniers niveaux sont nettement plus avancés. Toutefois, Altman a déjà expliqué que les modèles comme o1 vont eux-mêmes aider à créer les prochaines générations.

Par exemple, les IA de niveau 4, les « innovateurs », sont capables d’aider à inventer et à fournir des idées auxquelles les humains n’ont jamais pensé.

Elles pourraient aider à dégager le chemin vers les AGI, à savoir des modèles IA capables d’accomplir à eux seuls le travail de toute une organisation (toujours selon la définition d’OpenAI).

Ces modèles seront suffisamment intelligents pour raisonner, agir en toute autonomie, créer de nouvelles idées et même les implémenter…

Une IA développée en secret par OpenAI ?

Il est fort possible que Sam Altman ait accès à des IA bien plus avancées que ce que le grand public connaît.

En tant que CEO d’OpenAI, il peut tester en avant-première les modèles sur lesquels les chercheurs travaillent actuellement.

Or, nul ne sait vraiment à quel point les IA développées en ce moment même surpassent celles qui nous sont accessibles…

Néanmoins, affirmer que l’AGI a été atteinte peut aussi être un tour de bluff de la part du chef d’entreprise.

Selon le New York Times, le contrat signé entre OpenAI et Microsoft prendra fin dès que l’AGI aura été atteinte, forçant Microsoft à signer un nouvel accord… et donc à payer plus cher pour utiliser les modèles OpenAI pour son Copilot.

Si l’on se fie à la définition d’OpenAI, le terme d’AGI désigne « un système IA généralement plus intelligent que les humains ».

Il faudra donc patienter jusqu’en 2025 pour découvrir ce que mijote réellement Sam Altman. Je pense personnellement qu’il est tout à fait possible que l’évolution de l’IA ait accéléré de façon bien plus rapide que prévu !

Et vous, qu’en pensez-vous ? Quelle sera vraiment la puissance du modèle dévoilé par OpenAI en 2025 ? Croyez-vous que l’AGI est sur le point d’être atteinte, ou s’agit-il seulement d’une ruse de Sam Altman pour manipuler Microsoft ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.