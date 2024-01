Microsoft lance Copilot Pro: faut-il remplacer votre abo ChatGPT Plus ?

L’empire de Bill Gates, Microsoft vient de passer à la vitesse supérieure. Elle vient enfin de lancer Copilot Pro pour le grand public. À noter que cette IA, sous abonnement payant, est le rival direct de ChatGPT Plus.

Divya Kumar, la responsable marketing de Microsoft vient d’annoncer une nouvelle intéressante. Effectivement, le géant de la high-tech vient de lancer Copilot Pro. Cette IA innovante va intensifier la course à l’intelligence artificielle la plus performante. Mais est-ce qu’elle pourra concurrencer ChatGPT Plus ? Dans tous les cas, la confrontation entre ces deux IA sera rude.

Copilot Pro, l’IA polyvalente de Microsoft

« J’ai l’impression qu’il n’y a pas eu une semaine depuis le lancement de Bing Chat en février dernier où nous n’avons pas eu une annonce (…) Cela ne va pas ralentir en 2024 » cette déclaration de Divya Kumar illustre parfaitement le plan de Microsoft. En effet, l’IA Copilot Pro dispose de plusieurs fonctionnalités pratiques pour tous les utilisateurs.

Cet abonnement payant sera disponible dans tous les outils de Microsoft. Microsoft 365, Outlook, Teams, ou autres. C’est une aubaine pour les entreprises. Et les particuliers auront aussi leur lot de plaisir avec cette innovation. Bing Chat sera au rendez-vous, comme dans la version gratuite de l’IA. Cette fonctionnalité sera accessible via Microsoft Edge. Vous pourrez l’utiliser à partir de ce navigateur, ou de votre smartphone.

Microsoft suit une stratégie efficace avec le lancement de Copilot Pro. En effet, la version standard de l’IA était déjà un grand succès auprès des utilisateurs. Logiquement, l’annonce d’une IA plus performante sera la suite des événements.

« Nous avons enregistré plus de 5 milliards de chats et 5 milliards d’images créées depuis le lancement de Copilot. Il y a clairement de l’énergie et de l’engouement pour l’IA générative » Divya Kumar.

Et le succès ne s’arrête pas là. Copilot est plus rapide, et plus efficace selon certains utilisateurs. L’IA montre une polyvalence optimale, dans les tâches professionnelles et familiales.

« Les premiers utilisateurs ont constaté un gain d’au moins 30 minutes par jour sur leurs tâches grâce à Copilot » Divya Kumar.

L’IA est désormais disponible pour tous les utilisateurs

Certains professionnels ont déjà eu la chance de tester Copilot Pro dans leurs tâches. Après cette étape, Microsoft va désormais généraliser cette technologie. L’entreprise se focalise surtout sur les usages personnels, comme l’intégration à Microsoft 365. Toutefois, les autres fonctionnalités supplémentaires seront toujours au rendez-vous avec cette innovation.

L’abonnement sera de 18,37 euros par mois (20 dollars). L’utilisateur pourra exploiter Copilot Pro sur tous les outils Microsoft 365. Il sera alors plus facile de rédiger des documents, ou de générer des images avec l’IA. Cette dernière option sera accessible à partir de Designer (anciennement Bing Image Creator). Et ce ne sont que les fonctionnalités de base.

Par ailleurs, Microsoft a aussi affirmé un accès illimité à GPT-4 turbo. L’utilisateur pourra profiter d’une performance optimale, sans se soucier du trafic. Enfin, vous pourrez personnaliser votre chatbot en fonction de votre préférence. C’est une avancée considérable, dans la conception d’un assistant IA.