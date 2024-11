Magnetic-One : au tour de Microsoft de dévoiler son système IA multi-agent !

Les chercheurs de Microsoft ont dévoilé la semaine dernière un nouveau système d’IA-multi-agents. Ce dernier est destiné à aider les sociétés à automatiser des tâches complexes qui demandent généralement une intervention humaine.

Magnetic-One, de quoi est capable ce système d’IA multi-agent de Microsoft ?

Ce projet open source de Microsoft a été développé dans le but de créer une large gamme de tâches complexes. Magnetic-One est ouvert sur le Web et dans des environnements basés sur des fichiers.

Selon Microsoft, ce nouveau système va permettre aux agents d’IA de converser avec les utilisateurs, mais aussi de réaliser des tâches complexes en différentes étapes : un bond en avant pour l’évolution de l’IA.

« C’est toute la différence entre une IA générative qui recommande des options de dîner et des assistants qui peuvent passer votre commande de manière autonome et organiser la livraison », ont écrit les chercheurs de Microsoft.

« C’est le passage de la synthèse d’articles de recherche à la recherche active et à l’organisation d’études pertinentes dans une revue de littérature complète. »

Je peux affirmer que Magnetic-One est identique à Agentforce de Salesforce. En effet, il utilise aussi un système multi-agent pour automatiser et exécuter des tâches.

Au cœur du système est situé l’agent « Orchestrator ». Il a comme principale mission de gérer et de coordonner quatre agents spécialisés : WebSurfer, FileSurfer, Coder et ComputerTerminal. Chaque agent est chargé d’une fonction spécifique, particulièrement la navigation sur le web, la gestion des fichiers, les opérations de ligne de commande ainsi que le codage.

L’Orchestrator octroie dynamiquement des sous-tâches et surveille la progression. Par ailleurs, cet agent adapte sa stratégie en fonction des besoins afin d’exécuter des tâches complexes avec un minimum d’intervention humaine.

« L’orchestrateur planifie, suit les progrès et replanifie pour récupérer des erreurs, tout en ordonnant à des agents spécialisés d’effectuer des tâches telles que l’utilisation d’un navigateur Web, la navigation dans des fichiers locaux ou l’écriture et l’exécution de code Python », ont déclaré les chercheurs de Microsoft AI.

https://twitter.com/Bees_On_Mars/status/1856687985472741719

Un système qui a encore du chemin à faire

Microsoft a surtout lancé Magnetic-One en tant que projet open source pour les développeurs et les chercheurs. Certes, le système établit de fortes capacités généralistes, il reste malgré ça des performances humaines qui peuvent encore rencontrer des erreurs.

Microsoft a déclaré que tant que les systèmes d’agents deviennent plus performants, les risques peuvent toujours augmenter. Parmi ces risques, on peut citer les abus potentiels ou encore les actions involontaires.

De plus, l’IA agentique n’est qu’à ses débuts, donc, Microsoft compte sur le public pour le soutenir. Et ce, surtout à relever ces défis et à garantir que les futurs systèmes puissent être efficaces et sécurisés grâce à leur utilisation.

C’est d’ailleurs dans ce cadre que la société dévoile aussi AutoGenBench. Il s’agit d’un outil d’évaluation créé pour tester rigoureusement les tâches agentiques avec des vérifications intégrées pour minimiser les effets secondaires indésirables par la répétition et l’isolement.

Pour pouvoir tester Magnetic-One, vous pouvez le télécharger sur ce lien : https://github.com/microsoft/autogen/tree/main/python/packages/autogen-magentic-one.

Comment trouvez-vous ce nouveau système de Microsoft ? N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.