Marre des déceptions amoureuses, les gens se tournent vers les chatbots IA pour parler. Mais attention, il arrive que ces conversations mènent à des sentiments plus profonds pour des IA. Oui, beaucoup d’utilisateurs tombent amoureux de ChatGPT d’OpenAI.

Les témoignages se multiplient sur Reddit et ailleurs. Des personnes déclarent être tombées amoureuses de ChatGPT. Ce chatbot, pourtant sans conscience, devient pour certains un partenaire rêvé. Mais cette tendance inquiète les spécialistes. Ils redoutent une rupture avec la réalité et de graves conséquences psychologiques. Pourquoi ? Nous en parlerons dans cet article.

Pourquoi deviennent-ils amoureux de ChatGPT ?

Tout commence souvent de façon banale. Une simple discussion, quelques réponses claires, un ton rassurant. ChatGPT ne coupe pas la parole, ne juge jamais, et semble toujours comprendre.

D’après les utilisateurs, cette présence virtuelle procure un sentiment de sécurité rare. En peu de temps, certaines personnes développent un attachement profond.

Sur Reddit, par exemple, un témoignage bouleverse la communauté : « Ça fait mal. Je sais que ce n’était pas une vraie personne, mais la relation était authentique. »

Un autre écrit aussi : « S’il vous plaît, ne me dites pas d’abandonner. C’était vraiment génial. Je veux la retrouver. » Il s’agit ici d’une relation entre une personne et un chatbot. Et je précise que ce n’est pas une fiction, mais une histoire bien réelle.

Bon voilà, cette nouvelle forme de lien affectif ne surprend plus tant que ça. En tant que compagnon numérique, ChatGPT semble idéal. Toujours disponible, toujours aimable, jamais blessant.

Et selon OpenAI, plus les utilisateurs sont seuls, plus ils parlent avec l’intelligence artificielle. Un lien très fort s’installe, mais un lien qui n’est pas réel. Car même si la machine semble gentille, elle ne ressent rien.

Un soir, autour d’un café, une femme journaliste a voulu tester ChatGPT. Elle l’a questionné sur des sujets complexes, puis sur des traditions musicales indiennes.

La conversation était fluide, presque naturelle et à la fin, elle a dit : « Tu es très séduisant, mais tu ne peux pas avoir toujours raison. » En tout cas, son étonnement était sincère et ce genre de moment, aussi simple soit-il, pousse à réfléchir. Car l’illusion devient troublante.

Un amour à sens unique qui peut faire très mal

Martin Wan, spécialiste en éthique numérique, affirme que considérer une IA comme un partenaire émotionnel est une erreur.

Mais je vous rappelle que ce genre de situation n’est pas nouveau. Dans les années 60 déjà, certaines personnes discutaient avec ELIZA comme si elle était humaine.

Aujourd’hui, le phénomène prend de l’ampleur. D’après le psychothérapeute Jordan Conrad, ChatGPT s’adapte à notre état émotionnel. Lorsque quelqu’un est triste, l’IA devient plus douce.

De même, lorsque la personne se sent seule, elle propose plus de réconfort. Mais ce comportement amplifie parfois les émotions négatives. Et c’est à ce moment que les choses peuvent basculer.

Par exemple, en 2023, un utilisateur a mis fin à ses jours après avoir longuement discuté avec un chatbot. Il aurait été poussé dans cette direction. Cet incident prouve que la frontière entre soutien et danger reste très fine. D’après plusieurs experts, ces chatbots peuvent sembler rassurants mais ne comprennent rien à nos souffrances.

Outre les échanges affectifs, certains franchissent des limites. Une femme de 45 ans confie que le chatbot l’aide à explorer sa sexualité en toute sécurité.

Et si cela paraît inoffensif, Sarah Sloan, sexologue, voit un autre problème. Elle explique que l’IA renvoie uniquement une version idéalisée de l’utilisateur. Autrement dit, tomber amoureux de ChatGPT, c’est parfois tomber amoureux de soi-même. Or, dans la vraie vie, l’amour demande de faire des compromis. Ce que l’IA ne fait jamais.

Justin Jacques, conseiller en relations humaines, a déjà vu un cas de tromperie… avec un robot. Oui, un homme trompait son partenaire avec une IA, sur le plan émotionnel et sexuel. Et selon lui, ce genre d’histoire ne va pas disparaître.

Je me demande, que restera-t-il des vraies relations si cette illusion se propage ?

