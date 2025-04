Ce mignon petit robot de NVIDIA rejoindra le casting de Star Wars

À la GTC 2025, NVIDIA a surpris tout le monde en dévoilant Blue, un petit robot inspiré de l’univers Star Wars. Jensen Huang, PDG de la marque, l’a présenté sur scène aux côtés de ses partenaires : Disney et Google DeepMind.

Blue est plus qu’un gadget. Il servira dans The Mandalorian and Grogu, le prochain film Star Wars actuellement en tournage. Son design rappelle BD-1, le droïde des jeux Fallen Order et Survivor, bien connu des fans de la franchise.

Ce robot repose sur Newton, un moteur de simulation développé par NVIDIA en collaboration avec Google et Disney. Newton permet d’entraîner des robots dans des environnements numériques très proches de la réalité. Il prend en compte la gravité, les masses, les frottements ou encore les forces d’impact.

Grâce à ses puces graphiques, NVIDIA rend ces simulations rapides, efficaces et proches du comportement attendu sur le terrain. L’objectif est simple : réduire l’écart entre ce qu’un robot apprend dans un ordinateur et ce qu’il fait en vrai.

Blue entre sur scène… et dans le cinéma

Durant la présentation, Blue a brièvement interagi avec Jensen Huang. Il s’est déplacé, a réagi à la voix, puis est reparti tout seul. « Pouvez-vous croire que vous regardez une simulation complète en temps réel ? », a lancé le PDG au public.

Ce robot fonctionne avec deux ordinateurs NVIDIA intégrés. Il incarne la fusion entre simulation robotique, performance en direct et storytelling. Il ne s’agit plus seulement d’ingénierie : Blue participe à l’univers narratif de Star Wars.

Disney veut séduire avec la technologie

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de Disney, qui souhaite moderniser son rapport au public. En 2023, la firme a investi 1,5 milliard de dollars dans Epic Games. Elle a cherché à créer de nouvelles formes d’expériences interactives.

Blue n’est qu’un début. D’autres robots sont en préparation et seront prochainement introduits dans les parcs Disney. L’entreprise mise sur des dispositifs physiques pilotés par IA pour enrichir l’expérience des visiteurs et toucher un public plus jeune.

Grâce à ce projet, Disney et NVIDIA démontrent comment l’IA peut devenir un outil narratif. Les robots ne se contentent plus de tâches techniques. Ils participent désormais à des univers de fiction, où technologie et émotion se rencontrent.

Blue ouvre une nouvelle voie. Il ne se contente pas d’imiter un droïde : il devient un personnage à part entière.

