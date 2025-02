Elle a transformé Star Wars en bouillie woke : Kathleen Kennedy enfin à la retraite ?

Kathleen Kennedy pourrait quitter Lucasfilm en 2025, l’avenir de Star Wars en jeu? Son départ soulève des questions sur l’avenir de la franchise.

En 2012, George Lucas a choisi Kathleen Kennedy pour diriger Lucasfilm, après le rachat du studio par Disney pour 4 milliards de dollars. Mardi 25 février – Des rumeurs circulent sur une possible retraite de Kennedy en fin 2025, mais aucune confirmation n’a été faite. Des noms comme Kevin Feige (président de Marvel Studios), Dave Filoni et Jon Favreau sont souvent évoqués comme successeurs potentiels.

Kathleen Kennedy est bien plus qu’une figure emblématique de Star Wars. Avant d’associer son nom à la franchise, elle avait déjà marqué le cinéma. Productrice influente, elle a contribué à des films comme E.T., Jurassic Park, Retour vers le futur et Indiana Jones. Sa carrière débute avec deux légendes : le producteur réputé Frank Marshall et Steven Spielberg, réalisateur de génie.

Leurs collaborations débutent avec Raiders of the Lost Ark, en 1981, un classique du cinéma d’aventure. Après ce succès, Kennedy poursuit sa route aux côtés de Spielberg et d’autres grands noms du cinéma sur divers projets.

La gestion de Star Wars sous Kennedy

Sous la direction de Kennedy, la franchise Star Wars traverse une période complexe. Le calendrier des films n’a pas été aussi fluide ces dernières années, et les nouveaux projets, bien que prometteurs, sont en retard.

Star Wars a connu des succès notables, comme The Mandalorian, Rogue One et Star Wars: The Force Awakens, mais également des critiques.

De nombreux fans l’accusent de surcharger le calendrier de sorties, de manquer de créativité. Kathleen serait trop influencée par des choix politiques dans les films. Certains vont même jusqu’à dire que Kennedy a transformé Star Wars en une « bouillie woke ».

Le Réveil de la Force a rapporté 2 milliards de dollars, mais la trilogie suivante a divisé. Les Derniers Jedi a été acclamé par la critique, mais a déçu une partie du public. Tandis que L’Ascension de Skywalker a laissé un goût amer.

Les décisions de production ont aussi été controversées. Solo, privé de ses réalisateurs, a marqué le premier échec au box-office de la saga. Le malaise vient aussi de la multiplication des projets sur Disney+, qui a élargi l’univers, mais avec une certaine confusion stratégique.

Malgré ces défis, Kathleen Kennedy a introduit de nouveaux personnages populaires comme Grogu le Baby Yoda et Rey. Elle a également supervisé des succès comme la série Andor.

Lucasfilm cherche un nouveau souffle

L’avenir de Star Wars au cinéma reste incertain avec le départ de Kennedy. Plusieurs films ont été annoncés, mais leur réalisation reste floue. Le film de Jon Favreau fait exception, qui semble être sur la bonne voie.

Mais l’incertitude touche aussi les autres franchises de Lucasfilm. Indiana Jones et le Cadran de la Destinée n’a pas répondu aux attentes et la série The Acolyte a été annulée avant sa diffusion. Ces échecs alimentent les spéculations sur un possible changement de direction.

Si Kathleen Kennedy part, qui la remplacera ? Derek Hoffman, ancien producteur des X-Men, a été nommé vice-président du développement chez Lucasfilm. Cette nomination pourrait préparer une nouvelle ère pour le studio.

