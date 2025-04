Comment créer des images Ghibli avec Google Gemini ? Pas besoin de ChatGPT

À moins que vous ne viviez dans une grotte, vous avez sûrement remarqué qu’internet s’est transformé en une immense galerie d’œuvres inspirées de l’univers de Miyazaki. Tout a commencé quand OpenAI a intégré son nouveau générateur d’images à ChatGPT, le 25 mars.

Mais j’ai une bonne nouvelle. Si vous aussi vous souhaitez suivre la tendance et vous donner une allure digne du manga Studio Ghibli, plus besoin de vous abonner à ChatGPT !

Google Gemini vous offre un moyen simple et gratuit. Ce tuto vous explique comment faire.

Transformer vos photos grâce à Google Gemini

Pour commencer, rendez-vous sur la plateforme Gemini, accessible sur gemini.google.com ou via son application sur iOS et Android. Une fois connecté avec votre compte Google, il suffit d’importer une photo depuis votre galerie.

Pour ce faire, cliquez sur l’icône d’appareil photo ou de trombone et sélectionnez une image. Notez toutefois que plus sa qualité est élevée, plus le résultat sera impressionnant.

Ensuite, rédigez le prompt. Il faut qu’il soit précis. Par exemple, indiquez l’effet souhaité, du genre « Transforme cette image en illustration Ghibli avec des couleurs pastel et un fond onirique ».

Puis, envoyez votre demande et laissez Gemini traiter votre création en quelques secondes. Si après, le rendu ne vous convient pas totalement, ajustez votre description.

Par exemple, dites au chatbot d’ajouter plus de texture aux arbres ou de renforcer l’éclairage tamisé, puis relancez la génération.

Lorsqu’enfin vous êtes satisfait du résultat, enregistrez votre œuvre en effectuant un clic droit sur ordinateur ou un appui long sur mobile.

Une alternative efficace à ChatGPT et autres IA génératives

Ce qu’il faut savoir c’est que ChatGPT et Gemini ne sont pas les seuls à proposer la création d’images Ghibli.

Grok, l’IA du réseau social X, accessible via l’application ou web l’offre aussi. L’outil est gratuit, cependant, il arrive que ces rendus basculent dans l’absurde, avec des visages déformés et des proportions pour le moins… improbables.

Il y a également Fotor, une alternative simple et rapide. Vous pouvez l’essayer sans même créer de compte. Quoique, pour obtenir une image en bonne qualité et sans filigrane, vous devez quand même vous inscrire. Il est encore loin du niveau de ChatGPT, mais en attendant mieux, il fait l’affaire.

Leonardo AI permet, lui aussi, la création d’images Ghibli. Il offre quelques essais gratuits par jour. Néanmoins, si vous espérez une transformation fidèle à l’esthétique Ghibli, le résultat risque de ne pas être à la hauteur.

Google Gemini, en revanche, se démarque par sa simplicité d’utilisation et son accès gratuit. Pas besoin d’un abonnement premium pour explorer cet univers visuel.

Et contrairement à certains outils qui imposent des limitations ou un style prédéfini, Gemini vous laisse maître de votre vision artistique.

Vous souhaitez une scène typique de Ghibli avec un village au clair de lune et des lanternes suspendues aux arbres ? Il suffit de l’écrire. Une cour d’école où flottent des livres enchantés sous une lumière dorée ? Tout est possible avec la bonne description.

Alors, quel genre d’images Ghibli allez-vous créer sur Gemini en premier ? Et si vous avez déjà essayé, dites, comment trouvez-vous le résultat ? Mieux que celui de ChatGPT ou ?

Racontez-nous dans le commentaire !

