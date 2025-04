Sortir ChatGPT en plein rendez-vous amoureux : pourquoi c’est une mauvaise idée ?

Faire bonne impression lors d’un rendez-vous amoureux, c’est tout un art, mais certains pensent qu’un assistant IA comme ChatGPT peut les aider à mieux séduire. Mauvaise idée ! Utiliser une IA pour analyser son date ou générer des phrases toutes faites, c’est risquer de transformer un moment intime en expérience étrange et impersonnelle.

Je suis le premier à dire que l’IA est géniale. Elle nous trouve des recettes, nous aide à rédiger des mails, et même à comprendre des sujets techniques. Mais si j’ai bien appris une chose, c’est que ChatGPT ne doit JAMAIS s’inviter à un rendez-vous amoureux.

Récemment, une journaliste du Financial Times a découvert que son prétendant avait utilisé IA pour analyser sa personnalité avant même leur rencontre. Ce qui s’est révélé être dérangeant. L’IA n’est donc pas un wingman, c’est un bazooka émotionnel qui peut transformer un moment romantique en un désastre social.

Ainsi, une journaliste du Financial Times, Jemima Kelly, a vécu une expérience pour le moins perturbante. Son date lui a avoué qu’il avait demandé à ChatGPT de faire une analyse psychologique sur elle avant leur rendez-vous.

Is it ethical to be using generative artificial intelligence in this way? Just because information is out there, does that mean accessing an AI-processed, aggregated, speculatively psychoanalysed distillation of it is fair game? https://t.co/yJjuyBDyq6 pic.twitter.com/94NBie2pT8