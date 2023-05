Facebook Marketplace : attention à cette arnaque machiavélique en France

Sur Twitter, quelqu’un lance une mise en garde contre les risques d’arnaque lors de la vente de produits sur Facebook. Les personnes les plus vulnérables sont particulièrement concernées.

Les réseaux sociaux sont devenus un terrain de jeu pour les escrocs, notamment sur la plateforme de Facebook, Marketplace, touchée par les arnaques. Depuis son lancement en France en 2017, de nombreuses personnes ont été victimes d’arnaque Facebook, comme l’internaute sur Twitter qui a partagé le « process machiavélique » utilisé par les escrocs pour duper les vendeurs. Il est donc important de rester vigilant lors des transactions sur cette plateforme.

Une histoire qui met en garde contre les escroqueries sophistiquées

Un internaute a partagé sur Twitter l’histoire de sa mère qui a failli se faire arnaquer sur la plateforme de Facebook, Marketplace. Tout commence lorsque sa mère vend un sac pour 15 euros. Un acheteur, en réalité un escroc, demande à régler via Paylib et la vendeuse accepte en rentrant ses coordonnées bancaires. Quelques heures plus tard, l’escroc revient en expliquant avoir versé par erreur 1015 euros au lieu de 15. La vendeuse constate que son compte a bien été crédité de plus de 1 000 euros. Alors, l’escroc demande un remboursement rapide car il ne peut pas se permettre une telle erreur. La vendeuse s’exécute immédiatement et rentre son RIB, qui ne fonctionne pas. Elle essaye avec le RIB de son fils, qui ne fonctionne pas non plus. Finalement, arnaqueur propose de passer par PayPal.

Cette histoire met en garde les utilisateurs de Marketplace de Facebook sur les risques d’arnaques. Les escrocs ont mis en place des stratégies sophistiquées pour tromper les victimes, comme dans le cas de la mère de l’internaute. Il est donc important de rester vigilant lors des transactions sur la plateforme. En cas de doute, il est recommandé de vérifier les informations de l’acheteur ou du vendeur et de privilégier les paiements sécurisés via PayPal ou une autre méthode de paiement similaire.

Marketplace de Facebook : la banque a mis un terme à l’arnaque

Une vendeuse sur Facebook a failli se faire arnaquer lorsqu’un acheteur lui a demandé de réaliser un virement immédiat via une carte prépayée Transcash dans un PMU. Elle a décidé de prévenir sa banque, qui a confirmé l’arnaque et a pu intercepter le virement avant de le recréditer à la vendeuse.

Pour éviter de tomber dans ce genre d’arnaque sur Facebook, il est important de prendre certaines précautions. Tout d’abord, il convient de vérifier le profil de la personne avec qui l’on souhaite conclure une transaction sur Facebook Marketplace avant de procéder à l’affaire. Si aucune photo de la personne n’est disponible, soyez vigilant, car cela peut être un signe d’arnaque. De plus, il est essentiel de ne jamais communiquer d’informations personnelles à votre interlocuteur, même s’il semble sympathique et cordial. Enfin, il est important de garder le contrôle de la conversation, notamment en évitant les personnes qui cherchent à déplacer la conversation ailleurs que sur Messenger.

En suivant ces astuces simples, il est possible de réduire les risques d’arnaque sur Facebook Marketplace. Pour conclure une transaction sur Facebook Marketplace en toute sécurité, il convient de rester vigilant. Prenez le temps de vérifier les informations de l’acheteur ou du vendeur avant de procéder à la transaction.