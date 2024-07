Les anglais déploient un canon laser : leur nouvelle arme militaire de pointe

Le Royaume-Uni a annoncé avoir tiré pour la première fois une arme laser depuis un véhicule de combat de l'armée. Lors des essais, le système a neutralisé des cibles à des distances dépassant 1 km, selon les responsables.

Matt Cork, responsable du programme au sein du Defence Science and Technology Laboratory (Dstl) du gouvernement, a qualifié ce test de « moment crucial« . Il a déclaré que cette technologie offre un moyen précis, puissant et rentable de neutraliser les menaces aériennes. Dstl prévoit maintenant de tester les capacités de cette arme dans des conditions réelles.

Le gouvernement a commandé cette arme laser pour contrer les drones ennemis. Raytheon UK, un fabricant d'armes, a dirigé le développement du système. Portable, abordable et facile à utiliser, l'arme peut suivre plusieurs cibles simultanément et s'engager plus rapidement que la vitesse de la lumière.

Fonctionnalités du système laser

L'arme laser fonctionne avec une fonction de commande et de contrôle et peut s'intégrer à des systèmes de gestion de combat plus larges. Elle est conçue pour être montée sur diverses plateformes.

Lors des essais récents, les ingénieurs ont monté l'arme sur un Wolfhound, un camion à six roues habituellement armé d'une mitrailleuse. Les opérateurs ont ensuite tiré le laser sur des cibles aériennes.

Réactions et perspectives futures

James Gray, PDG de Raytheon UK, a rejoint le gouvernement pour célébrer cet essai réussi. Il a déclaré : « Dstl a prouvé que le système d'arme laser à haute énergie de Raytheon peut suivre, engager et neutraliser des cibles tout en étant monté sur un véhicule. »

Gray a ajouté qu'il se réjouit de voir l'armée britannique expérimenter l'arme dans les mois à venir. Il est également impatient de prouver que la technologie est prête pour le champ de bataille.

Prochains essais et expérimentations

La prochaine étape de cette mission est prévue pour l'année prochaine avec des essais impliquant du personnel militaire. Ces tests s'ajouteront à une gamme croissante d'expériences de l'armée britannique avec les lasers.

En mai dernier, le gouvernement a diffusé des images d'un autre test. Les images déclassifiées ont montré une arme plus avancée : le « DragonFire« . Ce laser promet une alternative précise aux missiles à courte portée. Les responsables affirment que le DragonFire peut frapper une cible de la taille d'une pièce de monnaie à un kilomètre de distance.

L'introduction réussie d'arme laser dans l'arsenal militaire britannique marque une avancée significative dans la technologie de défense. Avec des capacités impressionnantes de suivi et de neutralisation des cibles, ces systèmes offrent une nouvelle dimension de protection pour les forces armées.

Les prochains essais sur le terrain valideront l'efficacité et la fiabilité de cette technologie révolutionnaire. Cela permettra son adoption à grande échelle sur les champs de bataille modernes.

