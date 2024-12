Samsung Galaxy : les noms des prochains smartphones ont fuité ! Voici à quoi s’attendre

Les smartphones pliables de Samsung continuent de faire parler d’eux. Des noms de code récemment divulgués lèvent le voile sur trois modèles à venir : les Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 et Z Fold SE 2. Voici ce que ces leaks nous apprennent sur la prochaine génération de téléphones pliables.

De nouvelles fuites révèlent les numéros de modèle de trois smartphones pliables, laissant entrevoir les prochaines nouveautés de Samsung. Parmi ces appareils, les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 semblent être des successeurs logiques des modèles actuels. Par ailleurs, Samsung pourrait aussi réserver une surprise aux utilisateurs. Il prévoit de sortir un autre appareil pliable SE, qui pourrait élargir encore davantage la gamme innovante de Samsung.

Les prochains smartphones de Samsung ? Ce que les premières fuites révèlent pour 2025

Les Samsung Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 nous ont déjà impressionnés par leur design et leurs performances. Néanmoins, l’avenir s’annonce encore plus prometteur.

L’équipe d’Android Authority a exploré le code bêta de One UI 7, la version Samsung d’Android 15, et y a déniché des indices intéressants. En fait, ils ont découvert de nouveaux numéros de modèles qui correspondent aux prochains smartphones pliables.

Selon ces fuites, le Galaxy Z Fold 7 (SM-F966) et le Galaxy Z Flip 7 (SM-F751) sont en préparation. De plus, un nouveau Galaxy Z Fold Special Edition (SM-F968) pourrait faire ses débuts en dehors de la Corée du Sud, où l’actuel Z Fold SE est exclusif.

Pour rappel, ce modèle a conservé sa légèreté et sa finesse, mais aussi ses écrans plus grands et ses meilleurs appareils photo. Ce smartphone a donc tout pour séduire un public mondial. Voici tout ce que je peux vous dire sur ces modèles de smartphone jusqu’à présent.

Samsung serait-il en train de préparer une année 2025 révolutionnaire ?

L’année 2025 s’annonce riche en innovations pour Samsung. Actuellement, les regards sont tournés vers la série Galaxy S25, dont le lancement est prévu en janvier. Et voilà que des fuites révèlent que les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 pourraient également arriver dans le courant de l’année.

Si peu d’informations concrètes sont disponibles sur leurs spécifications, leur présence dans le code bêta de One UI 7 suggère que Samsung continue d’investir dans ses pliables.

En parallèle, des rumeurs évoquent un modèle Galaxy S25 Slim ainsi qu’un concept audacieux de smartphone tripliable, destiné à rivaliser avec le Huawei Mate XT.

Je dois reconnaître qu’entre nouveaux formats et une gamme élargie, Samsung semble prêt à redéfinir les standards des téléphones en 2025. Et vous, qu’en pensez-vous ? N’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.