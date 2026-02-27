Galaxy S26 Privacy Display : c’est quoi, cet écran qui peut sauver votre vie privée ?

Vous est-il déjà arrivé de jeter un coup d’œil à votre téléphone dans le métro et de sentir une présence derrière vous ? Avec le Privacy Display du Galaxy S26 Ultra, Samsung promet que ce genre de stress appartient au passé. L’écran est pensé pour protéger votre vie privée, tout en restant parfaitement utilisable.

C’est la première grande nouveauté que Samsung a mise en avant lors de son événement Unpacked. Le Galaxy S26 accueille le Privacy Display, un écran conçu pour préserver votre vie privée comme jamais auparavant.

Il s’agit d’une technologie innovante au niveau matériel et logiciel. Son rôle est de protéger votre contenu d’écran contre les regards indiscrets. Comment fonctionne-t-il ? Quels avantages apporte-t-il réellement ? Focus sur cette technologie signée Samsung.

La technologie OLED, qui équipe nos téléphones haut de gamme, offre des angles de vision très larges. Cela peut être un avantage, mais aussi un inconvénient. Puisque toute personne située à environ 45° de vous peut lire votre écran presque aussi clairement que vous.

C’est ici qu’entre en scène le Privacy Display du Galaxy S26 Ultra. Pour cause, cette fonctionnalité corrige ce problème grâce à une matrice de pixels intelligents qui réduit la luminosité latérale.

Dans un communiqué officiel, Samsung a expliqué le fonctionnement de cette nouveauté. Le constructeur utilise une matrice de pixels intelligents qui réduit la luminosité latérale. On pourrait la comparer à un film protecteur d’écran anti-regards indiscrets.

Privacy Display opte pour une dalle OLED avec Flex Magic Pixel. Chaque pixel ajuste dynamiquement l’angle de diffusion de la lumière. De face, l’écran reste net et lumineux, jusqu’à 2600 nits. En revanche, du de côté, de haut ou de bas, dès 30° environ, il s’assombrit ou noircit totalement. Ce qui rend le contenu illisible sans film externe.

Le plus intéressant ? Il est possible de configurer des applications spécifiques, des notifications sensibles ou encore des situations particulières.

Les avantages d’un écran intelligent pour votre vie privée

Au-delà de l’effet « écran anti-espion », le Galaxy S26 Privacy Display permet de gérer finement ce que vous souhaitez cacher. Grâce à des pixels à luminosité variable, certaines parties de l’écran peuvent devenir illisibles tout en laissant d’autres zones visibles.

L’idée n’est pas de dégrader l’écran, mais de le rendre intelligent. En un clic, ou de manière automatique, votre téléphone réduit drastiquement les angles de vision latéraux. Si vous regardez l’appareil de face, l’image reste éclatante. Mais pour votre voisin de siège, l’écran devient noir ou illisible. Voyez-vous même la vidéo ci-dessus.

Samsung Galaxy S26 Ultra – The Privacy Display in action.#GalaxyUnpacked pic.twitter.com/JhMJIEZf2W February 25, 2026

Cette fonctionnalité est une couche de sécurité invisible qui s’adapte à votre usage en temps réel. C’est là que l’écran intelligent prend tout son sens. Il ne vous gêne jamais, il vous protège seulement quand c’est nécessaire.

Comment en profiter ? Le mode peut être activé manuellement via les paramètres rapides. Rendez-vous dans Paramètres puis Affichage ensuite Privacy Display.

Vous pouvez l’activer globalement ou application par application, par exemple pour vos applications bancaires ou de messagerie. Vous avez aussi la possibilité de l’appliquer uniquement à certaines notifications.

L’automatisation Knox permet également de déclencher le mode dans des contextes sensibles, comme dans des lieux bondés ou lors de la saisie de votre code PIN. Vous pouvez enfin régler l’intensité du mode pour trouver le parfait équilibre entre confidentialité et visibilité.

Un avenir sous haute protection ?

On pourrait croire à une simple option de confort, mais cette fonctionnalité Privacy Display du Galaxy S26 répond à une menace réelle. Celle du visual hacking.

Selon une étude menée par le Ponemon Institute pour le Visual Privacy Advisory Council et 3M, relayée par Security Magazine, environ 88 % à 91 % des tentatives d’espionnage visuel sur écran réussissent.

Dans ces cas, un criminel peut repérer votre code PIN ou vos mots de passe dans la rue, puis dérober votre téléphone quelques minutes plus tard. Cela facilite ainsi l’accès à vos données sensibles.

Alors, cet écran est-il infaillible ? En mode standard, une personne très proche pourrait encore deviner des formes. Mais Samsung a prévu un mode Protection Maximale qui verrouille la vision latérale. La question reste de savoir si cette technologie impactera l’autonomie de la batterie à long terme, même si les premiers retours sont rassurants.

