L’iPhone pliable risque de vous décevoir : voici pour quelle raison

L’iPhone pliable d’Apple, provisoirement nommé « iPhone Fold », se distingue par des matériaux haut de gamme et un design d’une grande finesse. Contrairement aux attentes, la taille de l’écran ne serait pas aussi généreuse que celle des modèles concurrents.

L’un des aspects les plus discutés du futur iPhone pliable est sa taille d’écran. Selon des rumeurs, il pourrait embarquer un écran interne de 7,6 à 7,9 pouces, adoptant un format à pliure interne. Cela le place dans une catégorie intéressante, mais loin des records. Les amateurs de grands formats pourraient être déçus.

Pourtant, certains trouvent cette décision surprenante. Même si l’appareil est compact, il risque de décevoir ceux qui espéraient un affichage encore plus généreux. Une fois fermé, il mesurerait environ 9,2 mm d’épaisseur. Ce qui fait de lui l’un des téléphones pliables les plus fins du marché.

Si l’on exclut l’iPhone SE, ce modèle pliable serait le plus petit des smartphones Apple depuis l’iPhone 8 Plus (2017). En comparaison, l’iPhone 16 possède un écran de 6,1 pouces, contre 6,3 pouces pour l’iPhone 16 Pro. L’iPhone 16 Plus atteint 6,7 pouces, tandis que l’iPhone 16 Pro Max monte à 6,9 pouces. Même l’iPhone SE 4, attendu la semaine prochaine, devrait proposer un écran de 6,1 pouces.

L’iPhone pliable, la plus compact du marché

Jetons un œil à la concurrence. Le Samsung Galaxy Z Fold 7, par exemple, propose un écran externe de 6,3 pouces. Le Google Pixel 9 Pro Fold intègre également une dalle similaire. En revanche, l’iPhone Fold opterait pour un écran externe de 5,49 pouces, plus réduit que bien des actuels smartphones classiques. Cette approche séduira peut-être ceux qui recherchent un téléphone portable facile à manipuler, mais elle divise déjà les avis. Même le Pixel Fold, concurrent direct, offre un écran externe de 5,8 pouces, restant légèrement supérieur.

Apple mise beaucoup sur la solidité de son produit. Pour fabriquer cet iPhone pliable, l’entreprise aurait choisi Lens Technology comme partenaire principal, fournissant près de 70 % des matériaux en verre ultra-fin (UTG). Ce choix vise à renforcer la durabilité de l’écran, notamment grâce à une méthode innovante. Car seule la partie centrale du verre serait affinée. C’est une technique qui pourrait prolonger la vie du téléphone. De plus, des matériaux comme le titane et la fibre de carbone viendraient soutenir la structure, offrant légèreté et robustesse.

Il est trop tôt pour tirer des conclusions, d’autant plus que ces fuites ne sont pas confirmées. Même si ces dimensions se révélaient exactes, rien ne garantit qu’elles seront définitives. Il pourrait s’agir d’un des nombreux prototypes actuellement testés par Apple. La nouvelle gamme d’iPhone mettra d’abord en avant l’iPhone 17 Air, attendu cet automne. Quant au premier iPhone pliable, son lancement est prévu avant la fin de 2025, mais une sortie entre 2026 et 2027 reste possible.

