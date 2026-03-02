Apple : le MacBook pas cher sera finalement… assez cher

Voilà une mauvaise nouvelle pour ceux qui prévoient d’acheter le fameux MacBook annoncé comme moins cher. Il semble qu’il faudra débourser un peu plus que prévu pour cet ordinateur d’Apple.

L’annonce d’un MacBook à 599 $ avait fait sensation. La rumeur d’un ordinateur d’entrée de gamme, enfin accessible, agitait le web depuis des mois. Mais la réalité économique vient de doucher ces espoirs. Pour cause, ce futur ordinateur, censé briser les codes tarifaires de la marque à la pomme, s’annonce plus coûteux que prévu. Et ce n’est pas une question de quelques dollars en plus.

Le rêve du MacBook à 599 $

Un MacBook à 599 $ séduit n’est-ce pas ? Apple l’a presque fait. En août dernier, ce chiffre paraissait plausible. Plusieurs publications spécialisées ont même relayé des rumeurs sérieuses autour de ce prix plancher.

Selon MacDailyNews, DigiTimes évoquait un tarif oscillant « entre 599 $ et 699 $ » pour un modèle d’entrée de gamme dérivé des lignes classiques de la marque. À ce prix-là, le MacBook devenait une option ultra-compétitive, presque aussi cher qu’un iPad bien équipé.

Ce prix rappelait aussi celui du MacBook Air M1 lors de ses promotions passées. The Verge évoquait ce scénario en qualifiant ce nouveau MacBook de machine nettement plus abordable que les portables Apple habituels. Cela avec un prix visé bien en dessous de 1 000 $

Ce positionnement aurait ouvert la gamme Apple à une clientèle plus large . Parmi elle, des étudiants, des travailleurs nomades et des utilisateurs aux budgets serrés. Et surtout, cela aurait bousculé les Chromebooks et certains Windows low cost, souvent vendus sous la barre des 500 $.

Mais la réalité du marché est bien différente. Il faut désormais s’attendre à un MacBook beaucoup plus cher que prévu. Les espoirs de prix bas s’effacent devant la hausse des coûts de production.

Pourquoi le MacBook abordable devient si cher ?

La réponse se trouve dans les entrailles de la machine. Le coût des composants essentiels explose et Apple perd sa marge de manœuvre.

Le premier coupable est la mémoire. Les prix de la RAM ont grimpé en flèche durant l’année écoulée. Apple comptait sur une hausse de production en Chine pour stabiliser les coûts.

Or, ce scénario ne s’est jamais réalisé. Les fournisseurs chinois saturent et privilégient désormais leur marché intérieur. Même Tim Cook a admis que la pression sur les prix s’accentuera dès le deuxième trimestre 2026, rapporte Digital Trends.

Le second problème concerne l’énergie. Le cobalt, pilier des batteries au lithium, a vu son prix exploser après l’interdiction des exportations par la République démocratique du Congo. La tonne est ainsi passée de 21 500 $ à plus de 56 000 $, soit une hausse de 161 % en un an.

Parallèlement, le coût des modules de batterie a augmenté de 10 à 15 % rien qu’en février. Dans ce contexte, produire un MacBook qui reste abordable devient un véritable casse-tête logistique.

Le Congo a suspendu ses exportations de cobalt en février de l'année dernière et a instauré un système de quotas en octobre. Le prix du cobalt raffiné échangé sur le CME est passé de 10 $ par livre au début de 2025 à 25 $ grâce aux contrôles d'exportation du Congo. pic.twitter.com/iF0VeG7Cz9 — Jose Nzeng Kapend (@lualaba35005) February 26, 2026

Quel est donc le prix final de ce MacBook ?

Oubliez les 599 $. Les analystes et fournisseurs misent désormais sur une fourchette comprise entre 699 $ et 749 $. À ce niveau, le positionnement devient périlleux pour Apple.

Le MacBook d’entrée de gamme se retrouve alors trop cher face à ses propres cousins. Le MacBook Air M4, officiellement à 999 $, se déniche souvent moins cher grâce aux soldes ou aux remises étudiantes.

Si l’écart de prix se réduit à 150 $, l’intérêt de ce nouveau modèle s’amenuise. Ce produit risque de devenir un argument marketing pour pousser les clients vers le MacBook Air.

Malgré ce prix, le futur MacBook conserve certains avantages. Il disposera d’une puce de la série A empruntée aux iPhone. En plus, il arborera un design plus fin et plus léger que le MacBook Air actuel. Son écran est légèrement plus petit.

Ces caractéristiques le rendent attractif. Cependant, elles ne justifient pas entièrement le saut de prix. Le MacBook, censé être pas cher, reste un choix intéressant pour qui recherche légèreté et nouveauté. Mais les finances des acheteurs seront mises à l’épreuve.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Ce saut de prix change-t-il vos plans d’achat pour cette année ? À 749 $, préférez-vous ce nouveau modèle ultra-léger ou un MacBook Air M4 en promotion ? Pensez-vous qu’Apple fait une erreur stratégique en abandonnant le segment des 599 $ ? Dites-nous tout en commentaire !

