MacBook Pro 14 M4 en promo : 240 € de remise chez Fnac et E.Leclerc avant rupture de stock

Sorti à 1 899 €, le MacBook Pro 14 M4 (2024) profite déjà d’une baisse de prix à 1 659 €. Une économie de 240 € sur un ordinateur portable haut de gamme toujours aussi redoutable en puissance, autonomie et confort. L’arrivée du nouveau modèle M5 fait du M4 une excellente affaire pour les pros comme pour les étudiants exigeants.

Depuis l’introduction du design unibody en aluminium, le MacBook Pro a peu évolué visuellement — et c’est tant mieux. Son châssis reste une référence de solidité et de précision, avec un poids contenu de 1,55 kg qui permet de le transporter facilement. La connectique, elle, reste complète : trois ports Thunderbolt 4, un HDMI 2.1, un lecteur SD plein format, une prise jack et le MagSafe 3 pour la charge. De quoi brancher plusieurs écrans 6K sans adaptateur.

Une puissance M4 toujours d’actualité

Sous le capot, la puce M4 continue de faire des merveilles. Avec 10 cœurs CPU, 10 cœurs GPU et 16 Go de mémoire unifiée, elle assure des performances fluides pour la création photo, vidéo ou 3D.

Même face au nouveau M5, la différence reste minime pour la plupart des usages, ce qui rend ce modèle encore très pertinent en 2025. Ajoutez à cela un SSD de 512 Go ultra-rapide et un silence de fonctionnement absolu, et vous obtenez l’un des meilleurs ultrabooks du moment.

Un écran Mini-LED qui met tout le monde d’accord

Apple conserve ici sa dalle Liquid Retina XDR de 14,2 pouces : technologie Mini-LED, définition 3024 x 1964 px, rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et luminosité à couper le souffle. Que vous montiez des vidéos HDR ou regardiez vos séries, le rendu est spectaculaire, fidèle et contrasté.

Une réduction de 240 € sur un Mac haut de gamme

Vendue 1 899 € à sa sortie, cette version du MacBook Pro 14 M4 (16 Go / 512 Go) est aujourd’hui à 1 659 €, soit 13 % de remise. C’est une belle opportunité avant que les stocks ne se recentrent sur la gamme M5, vendue nettement plus cher. Peu de concurrents, y compris chez Windows, offrent un tel équilibre entre puissance, silence et autonomie.

Fiabilité Apple et vendeur de confiance

Apple reste une référence absolue pour la fiabilité et le suivi logiciel. En achetant chez Fnac ou E.Leclerc, vous bénéficiez de la garantie constructeur officielle, d’une livraison rapide et d’un service après-vente reconnu.

Profitez de l’offre dès maintenant

Le MacBook Pro 14 M4 reste une machine de rêve pour les créateurs, développeurs et pros en mobilité, tout en devenant enfin plus accessible. Puissant, endurant et parfaitement fini, il coche toutes les cases. Mais attention : à ce tarif, les stocks pourraient vite fondre.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.