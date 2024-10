Apple Mac Mini M4 : un leak Amazon dévoile la puissante machine !

L‘Apple Mac Mini M4 a fuité, et c’est bien Amazon qui a commis l’erreur ! La société à la pomme croquée s’apprêtait à annoncer officiellement sa nouvelle génération de Mac Mini. Mais un tableau comparatif accidentellement publié sur le site d’Amazon nous a donné un avant-goût des capacités de cette machine ultra-compacte et redoutable.

Apple est bien connu pour garder ses secrets… mais pas cette fois ! Amazon a donc laissé filer un détail croustillant. Il s’agit d’une mise à jour inattendue sur son site qui révèle des infos exclusives sur le tout nouveau Mac Mini M4. Ce leak, rapidement repéré par MacRumors, montre un tableau comparatif listant le Mac Mini M4 aux côtés des autres produits récents d’Apple. Amazon a depuis retiré le tableau, mais l’information s’est répandue à une vitesse folle dans la communauté tech.

Le leak Amazon qui a tout balancé sur l’Apple Mac Mini M4

Vous l’avez peut-être déjà vu passer si vous êtes du genre à guetter les moindres rumeurs côté technologie. Juste avant qu’Apple ne lève officiellement le voile sur le dernier Mac Mini M4, un certain leak Amazon a volé la vedette ! Oui, notre cher géant du commerce a accidentellement révélé tout sur ce petit bijou d’Apple !

Le lundi 28 octobre, MacRumors a donc repéré quelque chose d’inattendu. Une page Amazon USA dédiée à l’iMac M4, fraîchement listé, affichait un tableau comparatif intitulé « Quel Mac est fait pour vous ? ». Et surprise, ce tableau présente l’iMac M4 à deux ports, l’iMac M4 à quatre ports, un Mac Studio M2 un peu plus ancien… et le tout nouveau Mac Mini M4 ! C’est donc un premier aperçu un peu exclusif avant l’annonce officielle. Bon, bien sûr, Amazon a vite supprimé ce tableau, mais les esprits malins n’ont pas manqué de capturer les détails.

Des ports en façade, enfin, Apple ?

Par ailleurs, il y a un petit détail qui a fait saliver tous les fans d’Apple. Une image minuscule du Mac Mini M4 laisse entrevoir des ports USB-C en façade. Donc pour la toute première fois, on pourrait avoir des ports à l’avant de la machine ! Même si pour l’instant, nous n’avons pas la confirmation de leur type, certains misent sur des ports Thunderbolt 4.

The redesigned Mac mini has leaked on Amazon 👀



– New, smaller design

– M4 and M4 Pro chips

– Up to 64GB RAM

– Up to 8TB storage pic.twitter.com/ZyxBEDUOn9 — Apple Hub (@theapplehub) October 29, 2024

Côté specs, je sens qu’Apple n’a pas fait les choses à moitié. Selon la liste Amazon, le Mac Mini M4 serait équipé des fameuses puces M4 et M4 Pro. Cette petite nouveauté embarquerait jusqu’à 14 cœurs en CPU et 20 cœurs en GPU. Et ce n’est pas tout, ce Mac Mini pourrait également supporter jusqu’à 64 Go de RAM. C’est soit le double de ce que le modèle actuel peut gérer. Pour le stockage, restons sur 8 To max et c’est déjà énorme, soyons honnêtes.

Et si vous espériez un Mac Mini rouge ou vert fluo, j’aimerais vous rappeler qu’Apple joue souvent la carte de la sobriété. Selon le tableau, le Mac Mini M4 serait disponible uniquement en argent, fidèle à son style minimaliste.

Apple semble avoir orchestré la semaine parfaite pour ses annonces : en commençant par un iMac M4 coloré et boosté ce lundi, suivi par des révélations excitantes sur l’Apple Intelligence. Gardez l’œil ouvert, car d’autres surprises peuvent sortir cette semaine de la manche d’Apple !

Que pensez-vous de cette stratégie de confidentialité d’Apple compromise par Amazon ? Selon vous, est-ce un accident ou un coup de génie ? Partagez votre avis dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.