Apple passe enfin à l’USB-C : Est-ce vraiment une bonne nouvelle ?

Apple adopte enfin l’USB-C au détriment du Lightning. La supériorité technique du premier justifie ce changement de la marque à la pomme.

Rappelons qu’Apple a commencé à équiper ses appareils du connecteur Lightning à partir de 2012. Le port représentait à l’époque une véritable avancée technologique. Mais depuis, l’USB-C est devenu la référence dans l’industrie de l’électronique. D’une certaine manière, Apple passe à l’USB-C pour moderniser ses produits.

L’iPhone 15, premier smartphone d’Apple avec l’USB-C

La firme de Cupertino a dévoilé mardi dernier la 17e génération de l’iPhone. Celle-ci comprend 4 nouveaux modèles, à savoir :

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Les préventes pour ces nouveaux modèles sont déjà ouvertes. À noter que la sortie officielle et mondiale est fixée pour le 22 septembre prochain. Les quatre appareils seront les premiers iPhone à ne pas avoir de port Lightning. Rappelons que le connecteur était disponible sur les smartphones à la pomme depuis l’iPhone 5.

La série iPhone 15 adopte ainsi l’USB-C. Le changement est en lien avec une récente réglementation de l’Union européenne. Celle-ci impose le connecteur comme la norme pour tous les appareils mobiles. Ce n’est en aucun cas une mauvaise chose pour les smartphones à la pomme. En effet, le connecteur est plus avantageux.

Transfert de données plus rapide avec l’USB-C

En ce qui concerne le transfert de données, la vitesse offerte par l’USB-C dépasse largement celle avec le Lightning. Il faut savoir que la version 3.2 Gen 1 du connecteur offre un débit minimal de 5 Gbps. Soulignons qu’avec la version USB4 V2 peut aller jusqu’à 80 Gbps. Mais Apple a opté pour la version 3.2 Gen 1 USB 2.0 pour l’iPhone 15.

Ce niveau de performances n’est pas à la portée du Lightning. En effet, le connecteur ne dépasse pas les 480 Mbps pour le transfert de données. Cela signifie que les copies sont plus lentes avec un iPhone doté du Lightning que sur un appareil Android avec l’USB-C.

Grâce à des caméras performants, les smartphones peuvent aujourd’hui prendre des clichés ou vidéos à très haute résolution. Les fichiers obtenus sont alors de plus en plus lourds et remplissent facilement le stockage de l’appareil. Avoir un connecteur avec une vitesse de transfert intéressante facilite la sauvegarde sur d’autres appareils.

Des iPhone se rechargeant plus vite avec l’USB-C

L’USB-C n’est pas intéressant que pour le transfert de données. Ses performances de charge sont également meilleures que celles du connecteur traditionnel d’Apple. Les smartphones à la pomme ont toujours eu cette réputation de se recharger moins que leurs concurrents sous Android. Le retrait du Lightning changera cela.

En théorie, l’USB-C peut supporter jusqu’à 240 W de puissance. Mais la norme actuelle pour les smartphones se situe entre 50 et 120 W. À titre d’exemple, le Xiaomi 13 Pro atteint la charge complète en moins de 20 minutes grâce à un boîtier Fast Charge de 120 W.

L’iPhone 15 et ses variantes n’ont pas encore ce niveau de performance. Cependant, les futurs smartphones d’Apple pourraient bénéficier d’importantes améliorations sur ce point grâce à l’arrivée de l’USB-C.