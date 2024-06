Apple Intelligence : tout savoir sur l’IA de l’iPhone (avant tout le monde)

La marque à la pomme va surprendre le monde lors la conférence WWDC 2024. Oui, les utilisateurs peuvent accéder à des fonctionnalités IA. C'est l'Apple Intelligence, un outil qui sera bientôt une référence d'ici peu.

Google, OpenAI, Microsoft. Ces géants de la high-tech ont tous des outils IA. Il est assez logique de voir Apple s'aventurer dans cette voie. Et l'entreprise n'a pas déçu le public. Elle va lancer l'Apple Intelligence, une IA propre de la marque. Désormais, les prochains iPhone, Mac, et iPad seront boostés par cette innovation. Êtes-vous impatient ?

Apple Intelligence : l'AI d'Apple

L'intelligence artificielle, ou Artificielle Intelligence (AI) est des noms habituels dans le domaine du high-tech. Mais l'entreprise américaine veut modifier la définition de l'abréviation « AI ». Désormais, c'est l'Apple Intelligence. Une audace considérable, qui en dit long sur les performances de cet outil.

Mark Gurman, un journaliste spécialisé dans la haute technologie a déjà donné son avis à propos de cette innovation. Pour lui, l'AI a des fonctionnalités « largement attrayantes ». On peut alors penser à une IA polyvalente, qui couvrira tous les domaines. Chatbot, génération d'image, vidéo, photo, etc.

« Apple annoncera des projets visant à intégrer profondément l'IA dans ses principales applications et fonctionnalités, tout en réitérant son engagement en matière de confidentialité et sécurité », explique un spécialiste du milieu. En résumé, Apple veut se lancer à une vitesse à grand V dans la course à l'IA. Est-ce que les concurrents vont préparer des stratégies pour intensifier la compétition ?

Des fonctionnalités clés pour les utilisateurs

L'Apple Intelligence se basera avant tout sur les technologies d'OpenAI. Toutefois, il y aura des touches propres à la marque à la pomme. Après tout, elle veut redéfinir les termes, elle se doit d'être à la hauteur des attentes du public.

Cette intelligence artificielle d'Apple se focalise surtout sur les résumés de texte. Avec quelques prompts, elle peut se concentrer sur des articles, des pages web, des mails, etc. Jusque-là, l'IA est à la hauteur des autres outils de référence.

Mais elle sera associée à Siri, et c'est son super pouvoir. Le service d'assistance vocal d'Apple sera de plus en plus performant d'ici peu. Les réponses sont précises, plus détaillées, peu importe la requête de l'utilisateur.

Focus sur les photos. Les appareils d'Apple peuvent fournir des images à couper le souffle. Mais avec l'AI, le réalisme et les retouches seront compétitifs.

Des fonctionnalités concernant les courriels et la transcription audio ont aussi été mentionnées. On attend toujours l'annonce officielle d'Apple pour en avoir le cœur net.

Tester l'Apple Intelligence : sur quels appareils ?

Les anciens modèles ne pourraient pas bénéficier de l'Apple Intelligence. En effet, Mark Gurman a expliqué que l'AI sera disponible à partir des iPhone 15. Toutefois, les produits avec la puce M1 pourront profiter des atouts de l'AI.

Apple a ouvert la danse avec l'AI. Mais est-ce qu'elle finira par devenir une leader dans le monde de l'intelligence artificielle ? Après tout, l'entreprise arrive après plusieurs innovations de référence. Pour moi, il y aura encore du travail avant d'atteindre cet objectif. Et pour vous ?

