Keynote Apple du 4 mars : iPhone 17e, MacBook pas cher… à quoi s’attendre ?

La marque à la pomme adore surprendre quand on l’attend le moins. Préparez votre carte bleue et votre curiosité, car la Keynote Apple du 4 mars promet quelques surprises.

Sortez vos agendas pour le 4 mars prochain car cette Keynote Apple s’annonce particulièrement atypique. La marque à la pomme organise une « Special Apple Experience » à New York, et non son rendez-vous habituel de San Francisco. Le vocabulaire diffère de ses keynotes classiques. Et ce détail change tout. Comme toujours, la firme garde le mystère intact, mais les rumeurs convergent. Plusieurs produits stratégiques attendent leur moment.

APPLE PRODUCT LAUNCH EVENT INCOMING …



Apple is expected to release a new iPhone 17SE & more.



Apple $AAPL just started sending out invites for a "special Apple Experience" in New York on March 4th at 9AM ET pic.twitter.com/QS5hZaEYzV February 16, 2026

iPhone 17e : le candidat le plus crédible pour la keynote Apple

L’iPhone 17e représente sans aucun doute la star attendue lors de cette prochaine Keynote Apple. La marque chercherait à moderniser son modèle abordable avec des technologies modernes.

Ce nouveau téléphone reprendrait ainsi les bases solides de ses prédécesseurs. Les ingénieurs y intégreraient toutefois la puce A18 pour garantir des performances de haut vol. Cette puissance brute assurerait une fluidité parfaite pour les applications gourmandes.

Les utilisateurs profiteraient également de la technologie MagSafe pour la première fois sur cette gamme, comme rapporte The Verge. Ce changement viserait à aligner l’iPhone 17e sur l’écosystème d’accessoires magnétiques d’Apple. Mais aussi à renforcer l’attrait du téléphone pour un public plus large.

iPhone 16e vs iPhone 17e pic.twitter.com/x2wKzc4OaI — Apple Club (@applesclubs) February 8, 2026

Le média indique aussi que l’appareil adopterait davantage de composants internes conçus par Apple, notamment pour la connectivité cellulaire. Cela s’inscrit dans la stratégie du groupe visant à réduire sa dépendance aux fournisseurs externes tout en optimisant les performances énergétiques.

Côté positionnement, The Verge souligne que ce modèle viserait les marchés émergents et les entreprises. Cela en conservant un tarif proche des précédentes versions “e”. L’idée serait de garder un tarif contenu tout en dopant les performances.

Enfin, le design resterait fidèle aux standards actuels tout en optimisant l’ergonomie générale.

Un MacBook pas cher avec une puce d’iPhone ?

C’est la rumeur la plus intrigante autour de la prochaine Keynote Apple. La firme préparerait un MacBook pas cher autour de 600 dollars dès le printemps 2026, selon TechRadar. Les analystes, notamment TrendForce, tablent sur une sortie entre mars et mai, même si Apple n’a encore rien confirmé officiellement.

À ce tarif, l’ordinateur viendrait concurrencer les Chromebooks et certains PC portables milieu de gamme. Apple chercherait ainsi à élargir son audience au-delà des utilisateurs premium traditionnels.

Pour atteindre ce positionnement agressif, la firme miserait sur un processeur dérivé de l’iPhone. Cette puce mobile offrirait une bonne efficacité énergétique tout en réduisant fortement les coûts de production. Apple capitaliserait alors sur son architecture maison pour garder un niveau de performance cohérent avec macOS.

La rumeur évoque également un écran de 13 pouces, proche de celui du MacBook Air. Ce format offrirait une surface de travail confortable pour les étudiants et les usages bureautiques quotidiens. Malgré ce positionnement plus accessible, la marque conserverait un châssis en aluminium afin de préserver son image haut de gamme.

Autre détail intéressant, Apple pourrait proposer des coloris plus variés inspirés des iMac récents. Apple viserait ici un public étudiant et familial, sensible au design autant qu’au prix. Cette diversification esthétique renforcerait l’identité d’un MacBook plus ludique, sans renier les codes visuels emblématiques de la marque.

Les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max pourraient aussi être présents à la Keynote Apple

La Keynote Apple du 4 mars pourrait aussi donner des nouvelles des MacBook Pro M5 Pro/Max. Ces modèles circulent déjà dans les rumeurs depuis plusieurs mois.

D’après les informations relayées par MacRumors, Apple préparerait le lancement de nouveaux MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max en parallèle avec la sortie de macOS 26.3. Cela avec une sortie prévue pour février ou mars 2026.

Les modèles seraient identifiés par les codes J714 et J716. Actuellement, macOS 26.3 est en phase de bêta, mais le lancement public semble imminent.

Rumors and leaks suggest that the new MacBook Pro models with M5 Pro and M5 Max could be unveiled on March 4 via a press release👀 pic.twitter.com/fGwBnowyJN February 16, 2026

L’article précise qu’aucun changement majeur n’est attendu pour ces nouveaux MacBook Pro, en dehors des nouvelles puces. Les rumeurs d’un redesign complet du MacBook Pro, avec écran OLED tactile, puces M6, design plus fin et connectivité cellulaire intégrée, restent prévues pour fin 2026 ou 2027.

Pourtant, cette génération de MacBook Pro marquerait une nouvelle montée en puissance, surtout sur les tâches créatives. Vidéo, 3D et IA profiteraient directement de ces gains. Même si ces machines restent haut de gamme, leur annonce en marge d’un produit plus abordable créerait un contraste intéressant.

Attention toutefois, ce ne sont que des spéculations. Apple n’a communiqué que la date de sa Keynote et le reste sera une surprise. Pour découvrir ce que la marque à la pomme nous prépare, il faudra attendre le moment venu. L’événement aura lieu à 9 h, heure de New York, soit 15 h, heure de Paris.

