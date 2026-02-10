iPhone 17e : lancement en 2026 avec MagSafe et puce A19 ?

L’iPhone 17e arrive cette année avec un MagSafe et une puce A19. Le moins qu’on puisse dire ? Ce smartphone pourrait bien apporter quelques changements et personne ne sait encore jusqu’où.

Apple ne cesse de nous surprendre. Et le flop autour de l’iPhone Air ne semble pas l’avoir freiné. Cette année, la marque à la pomme prépare le lancement du fameux iPhone 17e, mais il ne viendra pas seul.

Avec MagSafe repensé et puce A19, Apple compte bien faire tourner toutes les têtes avec ce fameux iPhone 17e. Et ce n’est que le début. Parce que l’iPad, le MacBook et d’autres appareils du catalogue pourraient profiter de cette vague d’innovations pour s’imposer encore plus.

Une puce A19 qui promet vitesse et puissance

Avant de parler le MagSafe sachez que l’iPhone 17e embarquera la puce A19. Il s’agit d’une évolution de la précédente génération. Selon les premières informations, cette puce serait plus rapide et mieux optimisée pour les applications lourdes.

Comparée aux puces des autres iPhone, la A19 offrirait une gestion énergétique améliorée et des performances graphiques supérieures. Selon les informations relayées de iGeneration, cette puce est gravée en 3 nm N3P. Ce qui améliore son efficacité énergétique tout en augmentant sa puissance de calcul par rapport aux générations précédentes

L’architecture combine aussi six cœurs CPU (deux performants, quatre efficaces) pour un bon équilibre entre réactivité et autonomie. Son GPU à cinq cœurs booste également les performances graphiques. Cela rend évidemment le rendu des jeux et visuels plus fluide.

iGeneration souligne aussi que cette puce reste très compétitive pour les tâches liées à l’IA embarquée. Cette capacité permet d’améliorer les calculs et l’expérience globale des applications. Avec l’iPhone 17e, on pourrait donc s’attendre à un smartphone qui reste fluide, capable de gérer les jeux les plus exigeants ainsi que le multitâche intense.

Le MagSafe revient avec l’iPhone 17e avec plus d’options

La recharge MagSafe fera aussi un retour attendu avec l’iPhone 17e. Apple souhaite faciliter l’utilisation des accessoires et la charge sans fil.

MacRumors indique que l’iPhone 17e devrait enfin intégrer MagSafe complet, là où l’iPhone 16e avait des limitations. La recharge magnétique sans fil sera plus rapide, avec une puissance attendue autour de 20 à 25 W.

Les aimants ont aussi été renforcés. Ce qui assure un maintien plus stable des accessoires comme les coques, portefeuilles et supports. Cette amélioration devrait aussi faciliter la charge sans fil sur des surfaces irrégulières. Apple vise à rendre l’expérience plus pratique et intuitive pour les utilisateurs au quotidien.

En parallèle, le site souligne que cette version de MagSafe améliore la compatibilité avec l’écosystème Apple. Les accessoires existants profiteront ainsi d’un maintien plus sûr, tandis que les nouveaux produits tireront parti de la puissance supplémentaire.

MacRumors précise également que cette technologie pourrait réduire le temps de charge tout en protégeant la batterie. Les utilisateurs bénéficieront ainsi d’un gain réel de confort et de performance. Apple consolide ainsi sa stratégie pour renforcer l’interdépendance entre ses appareils.

Un iPhone avec un MagSafe et une puce A19 : à quel prix ?

Malgré la hausse des coûts de la RAM et du stockage, Apple viserait 599 dollars. Ce positionnement tarifaire reste attractif face à Samsung ou Google. Selon Mark Gurman, Apple cible les marchés émergents et les entreprises. L’entreprise pourrait ainsi élargir sa base d’utilisateurs tout en restant compétitive.

En plus, l’iPhone 17e ne sera pas seul. Apple préparerait un iPad d’entrée de gamme avec puce A18 et un iPad Air doté d’une puce M4 et d’écran OLED. Les MacBook Pro et MacBook Air suivront, équipés de processeurs M5. Ces mises à jour visent à offrir une meilleure performance globale sur l’écosystème Apple.

Mark Gurman indique que les lancements auront lieu début mars. Cette période coïncide avec la stratégie d’Apple pour capter l’attention des consommateurs avant le printemps. Le choix de ce calendrier suggère une volonté de maximiser l’impact médiatique et commercial. Les amateurs de gadgets et les investisseurs suivent déjà chaque indice avec impatience.

