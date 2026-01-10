iPhone 17e, iPhone 18 Pro, iOS 27, iPhone Fold… que nous mijote Apple pour 2026 ?

Alors que l’iPhone représente déjà plus de la moitié des revenus de la marque à la pomme (51 % d’un chiffre d’affaires annuel de 391 milliards de dollars). Et voilà qu’Apple prépare une année 2026 particulièrement dense. Nouveaux modèles, gros chantiers logiciels et arrivée très attendue d’un iPhone pliable… le calendrier s’annonce chargé, avec quelques surprises et une absence remarquée.

Loin de se contenter d’itérations mineures, Apple élabore une feuille de route dense pour l’iPhone. Les rumeurs convergent vers une accélération autant matérielle que logicielle. Avec un Siri repensé, une nouvelle génération de modèles Pro plus puissants, un iPhone d’entrée de gamme actualisé et un Fold au tarif assumé. Derrière ces annonces se dessine une stratégie plus étalée dans le temps. Chaque sortie semble pensée pour maintenir l’attention tout au long de l’année. 2026 s’annonce donc comme une année charnière pour l’écosystème iPhone.

2026, l’année du grand ménage logiciel chez Apple

Apple terminera 2025 avec iOS 26.2, tandis qu’iOS 26.3, actuellement en version bêta, devrait arriver début 2026. Toutefois, cette mise à jour ressemble davantage à un correctif amélioré. Les véritables nouveautés logicielles sont attendues un peu plus tard, avec iOS 26.4.

C’est là que Siri pourrait enfin changer de visage. Apple travaille depuis longtemps sur une refonte profonde de son assistant vocal, officieusement surnommée Siri 2.0. Plus conversationnel, plus contextuel, il serait capable de comprendre ce qui s’affiche à l’écran, d’exploiter vos données personnelles (voyages, reçus, projets) et de proposer des recommandations réellement adaptées. Un Siri plus intelligent, mais surtout plus utile.

Initialement prévues dès iOS 18, ces fonctionnalités ont pris du retard. Même au printemps 2026, Siri 2.0 pourrait encore être partiellement déployé, avec des ajouts progressifs tout au long de l’année. Ce chantier reste central pour Apple, tant l’assistant est au cœur de sa stratégie Apple Intelligence.

En juin 2026, la WWDC permettra de découvrir iOS 27. Après la refonte visuelle Liquid Glass d’iOS 26, cette version devrait jouer la carte de la stabilité et des performances, à la manière de Snow Leopard à l’époque. Cela n’exclut pas quelques nouveautés IA. Notamment, l’assistant santé personnalisé, recherche intelligente, améliorations de l’app Photos et nouveau système de jumelage pour les AirPods. Et la version finale est attendue à l’automne, comme le veut la tradition.

iPhone 17e, iPhone 18 Pro et l’arrivée (très chère) de l’iPhone Fold

Côté matériel, Apple préparerait un iPhone 17e pour mai 2026. Successeur direct de l’iPhone 16e, ce modèle d’entrée de gamme ne devrait pas bouleverser la formule. Nouvelle puce A19, caméra frontale Center Stage et, possiblement, l’arrivée de la Dynamic Island à la place de l’encoche. Il n’y a pas de seconde caméra arrière ni d’écran plus fluide à l’horizon, mais un prix qui pourrait rester fixé à 599 dollars.

À l’automne, place aux iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Leur design reprendrait celui des iPhone 17 Pro, avec un bloc photo élargi sur toute la largeur du dos. Certaines rumeurs évoquent même un verre arrière transparent. À l’intérieur, Apple miserait sur une puce A20 Pro gravée en 2 nm, promettant de meilleures performances et une efficacité énergétique accrue.

Par ailleurs, ils évoquent deux grandes évolutions. Notamment, un Face ID partiellement ou totalement intégré sous l’écran, et une ouverture variable pour l’appareil photo, offrant plus de contrôle sur la lumière lors des prises de vue.

Mais, la véritable star de 2026 pourrait être l’iPhone Fold. Apple entrerait enfin sur le marché du smartphone pliable avec un modèle au format livre, doté d’un écran interne de 7,8 pouces et d’un écran externe de 5,5 pouces. L’argument clé est donc un écran sans pli visible. Le revers de la médaille, c’est juste le prix, jusqu’à 2 400 dollars, bien au-delà de la concurrence.

Un dernier point notable. L’iPhone 18 « classique » pourrait briller par son absence. Apple envisagerait donc de décaler sa sortie au printemps 2027, inaugurant un calendrier de lancement échelonné. Une stratégie qui, si elle se confirme, changerait durablement le rythme de l’iPhone.

