Adieu au flou de Liquid Glass? iOS 26.1 va tout changer !

Apple corrige le flou de Liquid Glass avec la bêta 4 d’iOS 26.1. Cette version ajoute un menu simple pour choisir entre le mode Clear lumineux et le mode Tinted plus opaque et contrasté.

Dévoilée le 20 octobre 2025, iOS 26.1 bêta 4 cible plusieurs améliorations et corrige un défaut majeur de Liquid Glass. Présenté lors de la WWDC 2025, ce design post-Flat semi-transparent séduit par ses effets de verre flottant. Rapidement, la transparence excessive devient un obstacle : le texte se confond et les superpositions troublent la lecture. Apple réagit avec iOS 26.1, offrant un réglage clair de l’opacité pour restaurer lisibilité et confort visuel.

Un menu dédié pour deux styles

La version bêta 4 d’iOS 26.1 introduit un menu dédié à Liquid Glass dans les réglages. Les utilisateurs choisissent entre deux modes.

La première option, Clear, conserve l’original. Il maintient la transparence lumineuse et les reflets optiques. Le contenu en dessous transparaît pour un rendu fluide.

En alternative, Tinted modifie tout. Il augmente l’opacité et le contraste. L’interface devient nette, la translucidité presque absente. Les menus apparaissent clairs, sans flou parasite.

Apple décrit cette nouveauté comme un choix simple : « Sélectionnez votre apparence préférée ». L’option s’applique à l’ensemble du système, des notifications à l’écran verrouillé, en passant par les apps natives.

L’accès au paramètre reste intuitif. Sur iPhone et iPad, ouvrez Réglages > Luminosité et affichage, puis sélectionnez le menu Liquid Glass. Sur Mac, rendez-vous dans Réglages système > Apparence.

Le changement opère instantanément sans redémarrage requis. L’option y figure pour une cohérence parfaite.

iOS 26.1 équilibre esthétique et praticité du Liquid Glass

Pourquoi seulement deux modes ? Apple évite les curseurs complexes. Deux styles suffisent et cette approche binaire simplifie l’expérience.

Liquid Glass a déjà connu plusieurs ajustements depuis sa bêta initiale, iOS 26.1 bêta 3 avait temporairement augmenté l’opacité. Cependant, cette dernière fut jugée trop lourde par les testeurs. La bêta 4 offre une solution définitive et rapide pour réduire le flou, sans passer par les options d’accessibilité.

Cette version d’iOS 26.1 accompagne Liquid Glass d’autres améliorations système. L’affichage de l’heure s’adapte à l’écran verrouillé.

Les scènes spatiales ajoutent des effets 3D aux fonds d’écran. Les icônes d’apps deviennent contemporaines et personnalisables. Les illustrations d’albums animées rendent l’expérience musicale immersive.

iOS 26.0.1 corrige également des problèmes techniques : interruptions Wi-Fi et Bluetooth sur certains iPhone, difficultés de connexion cellulaire, artefacts photo et dysfonctionnements de VoiceOver.

Pour l’instant, la bêta 4 cible les développeurs. Les comptes publics y accéderont dans quelques jours, la version stable suivra dans quelques semaines.

