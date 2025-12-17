iOS 26.3 : la beta apporte deux grosses nouveautés

Apple continue d’assouplir son univers fermé. Avec iOS 26.3, la marque facilite enfin les échanges avec des appareils non Apple, sans grand discours.

La version bêta d’iOS 26.3 est disponible depuis peu. Les premiers testeurs ont mis au jour deux changements très concrets. Ils concernent surtout celles et ceux qui utilisent, ou envisagent, des produits hors écosystème Apple.

iOS 26.3 : la première nouveauté, c’est…

La nouveauté la plus visible concerne le transfert vers Android. Apple a ajouté une option dédiée dans les réglages de transfert ou de réinitialisation de l’iPhone. Elle s’appelle simplement « Transférer vers Android ». Le principe vise la simplicité, sans câble ni manipulation compliquée.

La connexion entre les deux téléphones se fait sans fil. Vouez pouvez utiliser le Wi-Fi et Bluetooth pour établir le lien. L’utilisateur peut scanner un QR code ou saisir un code numérique. Quelques secondes suffisent pour jumeler les appareils.

Une fois la connexion active, plusieurs données peuvent être envoyées. Le numéro de téléphone, les photos et certaines applications sont pris en charge. Le transfert s’effectue directement depuis l’iPhone. Aucune application externe n’est nécessaire.

Certaines données restent toutefois exclues. Parmi elles, les informations de santé, les connexions Bluetooth enregistrées et les notes verrouillées. Cette option vise donc surtout les personnes qui changent de téléphone.

Elle arrive à point nommé avant les fêtes. Elle peut aussi rassurer ceux qui hésitent encore à quitter iOS. Le passage vers Android devient moins contraignant.

Et la seconde ?

La seconde nouveauté touche aux notifications. iOS 26.3 ajoute une option de transfert vers des accessoires tiers. Elle se trouve dans la section Notifications des réglages. L’utilisateur choisit l’appareil connecté qui recevra les alertes.

Cette fonction permet de consulter messages et alertes ailleurs que sur l’iPhone. Une montre connectée non Apple peut ainsi afficher les notifications. Cela concerne aussi d’autres accessoires compatibles. L’iPhone reste la source principale.

Un point important concerne l’Apple Watch. Lorsque le transfert vers un accessoire tiers est activé, les notifications sur l’Apple Watch sont désactivées. Cette fonction s’adresse donc surtout aux utilisateurs sans montre Apple. Elle évite les doublons inutiles.

Cette nouveauté élargit les usages quotidiens. Et bien sûr, d’autres ajustements pourraient apparaître avant la version finale. La bêta publique et la version stable sont attendues début 2026.

