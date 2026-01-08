CES 2026 : Razer mise 600 millions sur l’IA pour transformer le jeu vidéo

Alors que beaucoup d’acteurs présents au CES présentent des produits basés sur l’IA. Razer figure parmi les rares à vouloir démontrer son utilité directe auprès des joueurs.

« Le marché de l’IA dans le jeu vidéo est largement inexploré, et nous voulons en tirer parti », a déclaré Min-Liang Tan, PDG et cofondateur de l’entreprise. Selon lui, la popularité croissante des jeux vidéo, notamment auprès des jeunes, offre un terrain idéal pour tester et proposer ces nouvelles technologies sans élargir son public.

« Au lieu de suivre le courant dominant, nous misons sur le fait que le courant dominant viendra à nous », ajoute le dirigeant. Et il faut dire que c’est ingénieux. Avec les 150 millions d’utilisateurs de sa plateforme, Razer a un sérieux atout.

Que prévoit Razer ?

Razer prépare une transformation profonde centrée sur l’IA. À quelques jours du CES de Las Vegas, Tan a précisé que Razer investira plus de 600 millions de dollars dans l’IA. La société de jeux vidéo recrutera aussi environ 150 chercheurs spécialisés

Dans le cadre de ce projet, une gamme de produits est en préparation. Razer travaille entre autres sur des écouteurs connectés présentés comme des concurrents aux lunettes intelligentes.

Un ordinateur capable de gérer des charges IA intensives figure aussi dans la feuille de route. Un kit de développement open source vient compléter cet ensemble logiciel.

Ces outils visent autant le grand public que les professionnels. Les entreprises pourront exploiter ces machines pour entraîner ou déployer leurs modèles. Les joueurs accéderont à des fonctions intelligentes intégrées dans leurs appareils habituels. Razer prépare ainsi un environnement commun autour de la donnée et du calcul.

Côté concurrence

Pendant ce même CES, Meta a présenté de nouvelles fonctionnalités pour ses lunettes intelligentes. Walmart mettait en avant son assistant publicitaire basé sur l’IA. La conférence a également montré un regain d’intérêt pour la robotique domestique, même si son adoption se fera progressivement.

PYMNTS notait le 5 janvier que les premiers robots domestiques devraient assister sur des tâches ciblées dans des environnements contrôlés. Ce, en complément des appareils existants plutôt qu’en remplacement du travail humain.

Pour des acteurs comme LG ou Samsung, la valeur stratégique des robots réside autant dans leur position au sein de l’écosystème que dans leur fonctionnalité immédiate.

En reliant les plateformes d’IA aux espaces physiques, ces machines renforcent l’idée que la technologie peut faciliter les tâches quotidiennes. Et pas seulement les interactions numériques.

Razer semble suivre cette logique, en construisant un écosystème où le jeu vidéo devient un terrain d’expérimentation pour l’intelligence artificielle.

