iPhone Fold : un smartphone au prix d’un MacBook ?

Le futur iPhone Fold affole déjà les passionnés, non seulement pour sa technologie, mais surtout pour son prix. Pour en profiter, il faut avoir le budget. Est-ce que ce tarif se justifie vraiment ?

L’arrivée de l’iPhone Fold promet de secouer le marché, notamment parce que son prix s’annonce aussi ambitieux que son design. Apple n’a jamais fait dans la modestie. Pourtant, cette fois, la marque semble déterminée à poser la barre là où personne ne l’attendait. L’appareil est censé inaugurer un écran pliant sans pli visible. Un exploit technologique. Et une justification parfaite pour un tarif qui fait déjà beaucoup parler.

iPhone Fold : un prix qui dépasse même certains MacBook

L’iPhone Fold serait l’un des smartphones les plus chers du marché. Les estimations les plus crédibles annoncent 2 399 dollars au lancement. Oui, plus cher que le MacBook Pro M4, vendu à partir de 1 599 dollars.

L'iPhone Pliant d'Apple est estimé par les analystes à 2 400 $ (~3 000 €) pour sa sortie en 2026💰

Un tarif XXL justifié par des composants ultra premium (écran et charnière).



Comparer le prix de l’iPhone Fold avec celui des autres appareils permet de mesurer à quel point on entre dans une nouvelle dimension. Le MacBook M4 Pro démarre à 1 999 dollars, et le Galaxy Z Fold 7 s’affiche lui aussi à 1 999 dollars aux États-Unis. La différence se fait clairement sentir.

Dans ces conditions, le prix pourrait grimper encore en Europe avec la traditionnelle inflation appliquée. Dépasser les 2 500 euros semble donc presque inévitable. Le tout sans vraiment inquiéter Apple, qui avance avec une confiance presque provocante. Très provocante.

Des ventes massives malgré un prix jugé délirant

Vous pensez peut-être que personne ne se ruera sur un iPhone Fold à ce prix-là. Je me suis dit la même chose. Pourtant, les analystes ne partagent pas du tout cet avis. Au contraire, ils anticipent de grosses ventes. Fubon Research s’attend à 5,4 millions d’unités vendues en 2026. Puis à un total de 15,4 millions sur toute sa durée de commercialisation.

Pourquoi un tel engouement malgré un prix aussi intimidant ? Parce que ce smartphone coche trois cases essentielles. D’abord, il appartient à une nouvelle catégorie Apple, et donc devient instantanément un objet de désir.

Apple's iPhone Fold launching Sept 2026 with industry-first crease-free foldable display, priced at $2,399.

7.8" LTPO OLED foldable display, 120Hz

5.5" OLED cover screen

Apple A20 Pro chipset, 12GB RAM

Triple rear cams: Dual 48MP + 12MP telephoto

Ensuite, l’iPhone pliable mise sur une technologie exclusive, notamment l’écran sans pli. Enfin, il capitalise sur l’effet statut, toujours très puissant chez la marque à la pomme.

L’iPhone Fold sera présenté lors de la keynote de rentrée 2026. Ce qui laisse le temps aux plus motivés de rassembler le budget nécessaire. Alors, seriez-vous prêt à payer un prix digne d’un MacBook pour un iPhone qui se plie ? Donnez votre avis en commentaire !

