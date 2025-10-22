Samsung W26 : Oubliez tout ce que vous savez sur le Galaxy Z Fold 7

Samsung relance sa série la plus confidentielle avec le W26, une version dorée, et encore plus intelligente du Galaxy Z Fold 7. Ce pliable d’exception combine luxe, puissance et technologie satellite et il a quelques surprises bien à lui.

Le Samsung W26 vient de faire son entrée en Chine. Héritier direct du Galaxy Z Fold 7, ce modèle exclusif reprend ses meilleures caractéristiques, mais avec des fonctions inédites. Avec 16 Go de RAM, un suivi logiciel jusqu’en 2032 et des outils Galaxy AI réservés à cette édition, Samsung montre qu’il sait encore surprendre.

Un Galaxy Z Fold 7 version grand luxe

Le Samsung W26 vient tout juste d’être lancé discrètement en Chine. Et comme chaque année, il se pose donc en version premium du Galaxy Z Fold 7. Extérieurement, on retrouve le même format ultra-fin (8,9 mm) et la même légèreté (215 g).

Cette fois, Samsung a soigné chaque détail pour séduire une clientèle très haut de gamme. Ainsi, les finitions dorées et la carrosserie repensée donnent un aspect presque bijou à ce smartphone pliable.

Nous savons déjà que Samsung réserve cette série W à la Chine depuis des années, en partenariat avec China Telecom. La firme veut donc conserver une place dans un marché dominé par Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo et Honor, où la guerre des pliables fait rage.

Le W26 tourne sous Android 16 avec One UI 8.0, mais sans Google Play Store (remplacé par un store local). Et cerise sur le gâteau ! 7 ans de mises à jour logicielles garanties, soit un suivi jusqu’en 2032.

Les appels par satellite, ça, c’est du nouveau !

Là où le W26 explose le Z Fold 7, c’est dans sa connectivité satellite. Grâce au système Tiantong développé en Chine, le smartphone peut passer de vrais appels vocaux et envoyer des messages même sans réseau mobile classique.

C’est une première chez Samsung puisque le Fold 7 américain se limite aux SMS et données via T-Mobile. Le W26, lui, reste joignable même au milieu de nulle part.

Par ailleurs, le smartphone se dote de 16 Go de RAM sur toutes les versions, stockage jusqu’à 1 To, et un tarif entre 2 200 et 2 550 euros selon la configuration. Le W26 n’est donc pas pour tout le monde, d’autant qu’il reste une exclusivité chinoise, sans sortie mondiale prévue.

Côté technique, le W26 conserve les armes du Galaxy Z Fold 7. Notamment un écran externe de 6,5 pouces, un écran interne pliable de 8 pouces, et des dalles AMOLED LTPO à 120 Hz et 2 600 nits de luminosité max.

Les haut-parleurs stéréo Dolby Atmos et la qualité photo sont toujours au top. Avec capteur principal 200 MP, ultra grand-angle 12 MP, téléobjectif 10 MP (zoom 3x stabilisé). À l’avant, un selfie 10 MP et une caméra 4 MP sous l’écran pour un design sans encoche. Les vidéos montent jusqu’en 8K à 30 fps.

Ainsi, sachez que le Samsung W26 n’est pas juste un Galaxy Z Fold 7 relooké. C’est le modèle le plus abouti et exclusif de la gamme, un smartphone taillé pour l’élite chinoise. Et c’est la preuve que le marché du pliable est plus compétitif que jamais.

