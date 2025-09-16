Le Samsung Galaxy Z Fold 7 mérite-t-il votre argent ?

Proposé à plus de 1 800 euros, le Samsung Galaxy Z Fold 7 s’impose comme l’un des smartphones les plus ambitieux du moment. Avec son format pliable, son design affiné et ses promesses technologiques, il vise clairement les utilisateurs en quête d’innovation haut de gamme. Mais entre l’effet vitrine et l’usage réel, la question reste entière : voyons si ce téléphone coréen tient ses promesses et mérite votre argent.

Design ultra-fin et matériaux qualité

En premier lieu, le Galaxy Z Fold 7 affiche une épaisseur de 4,2 mm en position ouverte et 8,9 mm une fois replié. Le modèle pèse 215 grammes sur la balance. Son châssis repose sur un alliage d’aluminium Armor, utilisé pour sa capacité à absorber les chocs. La face avant est protégée par du verre Corning Gorilla Glass Ceramic 2, tandis que la face arrière repose sur du Gorilla Glass Victus 2. Ces matériaux ont été sélectionnés pour leur résistance aux contraintes mécaniques et aux rayures superficielles.

Par ailleurs, la charnière centrale, nommée Armor FlexHinge, présente une densité accrue et une réduction d’encombrement par rapport aux générations précédentes. Elle permet une transition entre les deux états du terminal sans rupture visuelle. L’indice IP48 indique une protection contre les particules solides et les projections d’eau. En mode déplié, les dimensions atteignent 158,4 mm × 143,2 mm, ce qui permet une surface d’affichage étendue sans augmentation significative du volume.

Ensuite, les cycles d’ouverture et de fermeture ont été testés pour valider la durabilité du mécanisme. La structure interne supporte les contraintes répétées, y compris les manipulations fréquentes. L’assemblage repose sur une architecture modulaire. Cela facilite la dissipation thermique et la répartition des composants. Le design vise une compatibilité avec les usages prolongés, sans altération fonctionnelle liée à la mécanique du pliage.

Enfin, la finition et l’assemblage des composants traduisent une maîtrise industrielle. La répartition des masses et la rigidité du châssis contribuent à une prise en main stable. Le Galaxy Z Fold 7 se positionne ainsi comme un appareil conçu pour durer, avec une attention particulière portée à l’équilibre entre structure et fonctionnalité.

Fiche technique du Galaxy Z Fold 7

Écran interne : Dynamic AMOLED 2X, 8,0″, 1968 × 2184 px, 120 Hz

: Dynamic AMOLED 2X, 8,0″, 1968 × 2184 px, 120 Hz Écran externe : Dynamic AMOLED 2X, 6,5″, 2520 × 1080 px, 120 Hz

: Dynamic AMOLED 2X, 6,5″, 2520 × 1080 px, 120 Hz Processeur : Snapdragon 8 Elite, gravure 3 nm, 8 cœurs

: Snapdragon 8 Elite, gravure 3 nm, 8 cœurs GPU : Adreno 830, compatible Ray Tracing

: Adreno 830, compatible Ray Tracing RAM : 12 ou 16 Go LPDDR5X

: 12 ou 16 Go LPDDR5X Stockage : 256 Go / 512 Go / 1 To (UFS 4.0)

: 256 Go / 512 Go / 1 To (UFS 4.0) Capteur principal : 200 MP, stabilisation optique, ProVisual Engine

: 200 MP, stabilisation optique, ProVisual Engine Caméras secondaires : Triple module arrière + capteurs internes

: Triple module arrière + capteurs internes Batterie : 4400 mAh, charge rapide 25 W

: 4400 mAh, charge rapide 25 W Connectivité : 5G SA/NSA/Sub6/mmWave, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3

: 5G SA/NSA/Sub6/mmWave, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Sécurité : Capteur latéral, Knox Vault, double eSIM

: Capteur latéral, Knox Vault, double eSIM Dimensions ouvertes : 158,4 × 143,2 × 4,2 mm

: 158,4 × 143,2 × 4,2 mm Dimensions fermées : 158,4 × 68,2 × 8,9 mm

: 158,4 × 68,2 × 8,9 mm Poids : 215 g

: 215 g Indice de protection : IP48

: IP48 Système : Android 16 + One UI 8, mises à jour garanties 7 ans

Affichage et traitement visuel

Le Galaxy Z Fold 7 a hérité du savoir faire de Samsung en matière d’affichage performant. Le smartphone pliable intègre deux écrans Dynamic AMOLED LTPO 2X. L’écran externe mesure 6,5 pouces avec une définition de 2520 × 1080 pixels et une densité de 422 ppp. La partie interne atteint 8 pouces, avec une résolution de 1968 × 2184 pixels et une densité de 368 ppp. Le taux de contraste est évalué à 999999:1. La luminosité maximale mesurée atteint 2600 nits pour une lecture dans des environnements lumineux.

En complément, la technologie LTPO permet une modulation de la fréquence de rafraîchissement entre 1 Hz et 120 Hz, selon le type de contenu affiché. Le gamma est mesuré à 2,09 et la température de couleur à 6673 K. La couverture de l’espace colorimétrique P3 atteint 88,2 %, avec un DeltaE moyen de 2,35. Ces données traduisent une calibration orientée vers la précision visuelle.

De plus, le format 21:9 de l’écran externe facilite la saisie et la navigation. La face interne autorise l’affichage simultané de plusieurs fenêtres, avec une gestion native du multitâche. Les applications compatibles s’adaptent automatiquement au format étendu. Le système One UI 8 propose une interface ajustée aux deux écrans, avec des gestuelles spécifiques pour basculer entre les modes.

Pour conclure cette section, la dalle interne conserve ses propriétés optiques malgré les ouvertures répétées. Le revêtement anti-reflet limite les perturbations lumineuses. La technologie mDNIe (mobile Digital Natural Image engine) optimise le rendu vidéo et la lecture de contenus multimédias sans altération de la batterie.

Composants internes et traitement des données

Du côté matériel, le Galaxy Z Fold 7 embarque le processeur Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm. Ce SoC repose sur une configuration à huit cœurs, dont deux cadencés à 4,47 GHz et six à 3,53 GHz. Le GPU Adreno 830 prend en charge le Ray Tracing en temps réel et l’optimisation Vulkan. Ces éléments permettent une exécution fluide des environnements graphiques complexes.

En parallèle, la mémoire vive LPDDR5X est disponible en 12 Go ou 16 Go selon la configuration choisie. Le stockage repose sur la norme UFS 4.0, avec des options de 256 Go, 512 Go et 1 To. Le système d’exploitation Android 16, couplé à One UI 8, bénéficie d’un support logiciel étendu sur sept années. La gestion thermique reste stable, même en usage prolongé.

Concernant l’autonomie, la batterie affiche une capacité nominale de 4400 mAh. La technologie mDNIe et l’optimisation logicielle permettent une répartition intelligente des ressources. La charge rapide 25 W assure une récupération énergétique en moins d’une heure. L’autonomie en lecture vidéo est estimée à 24 heures sur réseau LTE.

Enfin, les performances en jeu, en traitement d’image et en streaming vidéo ne montrent pas de ralentissement. Le système gère les transitions entre les écrans sans latence perceptible. Le Galaxy Z Fold 7 répond ainsi aux exigences d’un usage intensif, sans variation notable de fluidité.

Photographie, IA et connectivité

En matière d’imagerie, le module principal repose sur un capteur de 200 mégapixels. Ce capteur est associé au moteur ProVisual Engine, intégré au processeur. Il permet une capture haute résolution avec ajustement automatique des paramètres d’exposition, de contraste et de balance des blancs. Les vidéos bénéficient d’une stabilisation optique et d’une réduction du bruit sans traitement post-production.

En complément, le terminal intègre cinq caméras : une sur l’écran externe, une sur l’écran principal et une triple caméra arrière. La caméra interne de 10 mégapixels propose un angle de vision élargi. L’écran pliable permet une visualisation directe des clichés, avec des outils d’édition intégrés. La fonction Generative Edit autorise la suppression d’éléments en arrière-plan, avec comparaison côte à côte.

Du côté des connexions, le Galaxy Z Fold 7 prend en charge la 5G sur les bandes SA/NSA/Sub6/mmWave, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3 et la double eSIM. La sécurité repose sur Knox Vault, le chiffrement local et les protocoles de gestion des données personnelles.

Le système Galaxy AI propose des assistants contextuels, des résumés personnalisés et une interaction vocale via Gemini Live. Il introduit une suite d’outils d’intelligence artificielle embarqués, comme la retranscription automatique, les résumés contextuels, la traduction en temps réel, et la fonction Generative Edit pour modifier les photos directement depuis la galerie. Pour aller plus loin, lisez l’article Galaxy AI : tout ce que vous devez savoir sur l’IA de Samsung.

Enfin, l’interface logicielle permet une synchronisation avec les autres appareils Galaxy. Le partage de fichiers s’effectue via Quick Share, compatible avec Windows, Android et iOS. Les outils professionnels comme l’assistant Web, la retranscription et la messagerie RCS sont intégrés à One UI 8.

Alors, le Samsung Galaxy Z Fold 7 mérite-t-il votre argent ?

Le Galaxy Z Fold 7 réunit des composants avancés, une architecture optimisée et une interface logicielle adaptée au format pliable. Les performances en traitement, affichage et photographie répondent aux standards techniques du segment. L’intégration de Galaxy AI et du moteur ProVisual renforce la polyvalence du terminal.

Toutefois, un défaut de revêtement signalé sur le châssis, déjà observé sur le modèle précédent, reste présent selon plusieurs retours utilisateurs. Ce point soulève une interrogation sur la durabilité perçue, en particulier pour un appareil proposé à plus de 1 800 euros. Pour un usage intensif et multifonction, le modèle conserve sa pertinence, mais cette réserve mérite attention.

À ce niveau tarifaire, plusieurs alternatives existent sur le marché des smartphones pliables. Le Honor Magic V5, proposé à 1 999 euros, se distingue par une pliure discrète, une finesse comparable et des performances photographiques solides. Ensuite, le Motorola Razr 60 Ultra, bien que légèrement moins cher (environ 1 300 euros), offre un grand écran externe, une autonomie optimisée et une charnière en titane, mais sa politique de mises à jour reste plus limitée.

Ces modèles illustrent la diversité des choix disponibles dans la même gamme de prix, chacun avec ses compromis techniques et ses priorités fonctionnelles. Face à cette concurrence, le Galaxy Z Fold 7 conserve des atouts, mais son positionnement exige une attention particulière sur les finitions et la fiabilité matérielle.

