Honor Magic V5 : voici le smartphone pliable le plus fin du monde

Le Honor Magic V5 est arrivé, et il est prêt à détrôner Samsung et compagnie. Plus fin que jamais et doté de fonctionnalités qui vont vous surprendre, il pourrait bien être le roi des pliables.

Oui, le Samsung Galaxy Z Fold 7 impression, et le Google Pixel 10 Pro Fold n’est pas en reste ! Mais le monde des smartphones pliables ne se limite pas à ces géants. Un nouveau prétendant s’impose avec audace : le Honor Magic V5. Lui aussi a des atouts à montrer. Et croyez-moi, ce n’est pas qu’une question de finesse. Il a su se tailler une place solide sur le marché des pliables.

Un design fin pour une prise en main idéale

Le Honor Magic V5 débarque en France avec des arguments de poids pour séduire les amateurs de smartphones pliables. Il reprend les qualités qui ont fait le succès de son prédécesseur, le Magic V3, en y ajoutant des améliorations notables.

La première amélioration qui saute aux yeux est le design. Le V5 est plus fin que jamais. Il mesure seulement 9 mm d’épaisseur fermé, et 4,2 mm déplié, pour un poids total de 222 g. Une prouesse qui allie élégance et praticité.

Notez tout de même que seule la version blanche garde le titre de téléphone pliable le plus fin avec 8,8 mm. Pour les autres couleurs, le Galaxy Z Fold 7 reste légèrement plus fin, avec 0,1 mm et 5 g d’écart.

Pourtant, peu importe la couleur, le Magic V5 reste agréable à tenir en main avec ses dimensions équilibrées de 156,6 x 145,3 mm. Il réussit le pari de combiner le confort d’une tablette sans les inconvénients liés à son encombrement.

Honor Magic V5 : le pliable qui défie les géants

Le Honor Magic V5 ne fait pas de compromis entre le style et la puissance. Il est aussi impressionnant par son design que par ses performances.

D’abord, il est équipé de la puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Ce qui garantit fluidité et rapidité pour toutes vos tâches, même les plus exigeantes. Côté autonomie, le V5 ne déçoit pas. Il embarque une batterie de 5 820 mAh qui supporte la charge rapide 66 W et la charge sans fil 50 W, pour tenir la journée.

Honor a également travaillé sur la durabilité. La charnière a été repensée en acier pour résister aux pliages répétés et aux torsions accidentelles. Cela en réduisant la visibilité du pli sur l’écran intérieur. Cerise sur le gâteau, une certification IP58/59 assure une protection contre l’eau et la poussière.

En plus, ce smartphone pliable offre 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. De quoi faire tourner toutes vos applications et stocker vos fichiers sans limite.

Bien sûr, une telle technologie a un prix. Mais comparé aux autres smartphones pliables haut de gamme, l’Honor Magic V5 reste abordable. Il est disponible à 1 999 euros.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.