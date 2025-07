Leak du Google Pixel 10 Pro Fold : le nouveau roi des smartphones pliables ?

Chaque été, on a droit à trois choses : les moustiques, les coups de soleil et les fuites de smartphones Pixel. Eh oui, on a de nouvelles infos sur le modèle 10 Pro Fold. Suivez-moi, vous saurez tout dans cet article !

Il s’agit de ce qui pourrait bien être la fiche technique complète du smartphone pliable Pixel 10 Pro Fold. Le leak nous vient d’Android Headlines, un site réputé pour la fiabilité de ses révélations concernant les produits Google.

Et si tous les détails se confirment, le géant de Mountain View va pulvériser Samsung.

En quoi ce smartphone pliable sera meilleur que ceux de Samsung ?

Parmi les éléments les plus notables, deux caractéristiques placent le Pixel 10 Pro Fold au-dessus du Galaxy Z Fold 7 récemment officialisé.

D’abord, sa batterie. Elle est, si l’on croit ce leak, à 5 015 mAh. Plus généreuse donc sachant que le Pixel 9 Pro Fold offre 4 650 mAh et le dernier modèle de Samsung seulement 4 400 mAh.

Bien entendu, j’imagine qu’il faille attendre les tests pour juger son impact réel sur l’autonomie. Côté recharge (puisqu’on parle de batterie, j’en profite) ! Apparemment, Google proposerait une puissance de 23 W en filaire et 15 W en sans-fil via la norme Qi2.

Pour en revenir au deuxième point fort de Pixel 10 Pro Fold, il parait qu’il est certifié IP68. Traduction : le téléphone est totalement protégé contre la poussière, même les particules très fines. Il résiste aussi à une immersion dans l’eau jusqu’à 1,5 mètre pendant environ 30 minutes.

N’est-ce pas intéressant ? Oui parce que voyez-vous, l’étanchéité est compliquée à garantir chez les smartphones pliables à cause de leur système de charnière. Google est le premier à offrir une telle résistance aux éléments.

Le Galaxy Z Fold avaient une protection correcte contre l’eau (IPX8), oui je vous l’accorde. Mais aucune contre la poussière (le « X » signifie « non testé »).

Google Pixel 10 Pro Fold : Fiche technique

À ce qu’on dit, l’écran externe de l’appareil va passer de 6,3 à 6,4 pouces. Mais non, je vous arrête là. Le téléphone ne devient pas plus gros. En fait, Google a juste rétréci les bordures noires autour de l’écran et amélioré la charnière.

Concernant la luminosité, elle atteindrait 3 000 nits, soit 10 % de plus que celle du modèle précédent. Ce qui aligne l’écran de couverture sur le très lumineux « Super Actua » du Pixel 9 Pro.

Du point de vue photographique, peu de bouleversements sont à prévoir. L’appareil conservera un capteur principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 10,5 Mpx, ainsi qu’un téléobjectif de 10,8 Mpx avec zoom optique 5x. Les caméras selfies, présentes sur les écrans externe et interne, resteraient quant à elles à 10 Mpx.

Côté performances, le Pixel 10 Pro Fold serait animé par le tout nouveau processeur Tensor G5, gravé en 3 nm, accompagné de 16 Go de RAM. Il serait décliné en trois capacités de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To.

Et si ce changement de puce se confirme, Samsung devra se méfier. De meilleures performances et une consommation énergétique optimisée sont en vue.

Bien évidemment, nous ne sommes sûr de rien pour l’instant. Google n’a encore rien confirmé. Attendons la conférence « Made by Google » qui aura lieu le 20 août pour voir ce qu’il en est. Pourvu que le lancement officiel s’y fasse.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.