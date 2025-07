Le Samsung Galaxy Z Fold 7 torturé sur YouTube : va-t-il résister ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 peut-il vraiment résister aux chocs du quotidien ? Un YouTuber l’a testé, et les résultats vont sans doute vous surprendre.

Le Galaxy Z Fold 7 est enfin là ! Et à en croire les publicités, ce smartphone pliable a tout pour séduire. Plus léger et plus fin, il offre une prise en main confortable avec son épaisseur de 4,2 mm. Sans parler de ses performances.

Côté résistance, il semble que Samsung assure avoir franchi la barre plus haut. Mais est-ce que c’est vraiment la réalité ? Jusqu’où ce Galaxy Z Fold 7 peut-il résister aux chocs, à la poussière et aux flammes ? Voici les résultats d’un test diffusé sur YouTube.

Des tests pour savoir si le Galaxy Z Fold 7 peut résister à tout

Pour tester ce smartphone pliable de Samsung, le YouTuber Zack Nelson commence par l’écran externe. Est-ce que le Galaxy Z Fold 7 va résister aux rayures ? Pour son écran externe, vous n’avez aucun souci à faire. Il ne se raye pas si facilement.

Puisqu’il faut des objets très durs, comme du métal, pour espérer l’abîmer. Ce niveau de protection, on le doit à une vitre haut de gamme, semblable à celle qu’on trouve sur les smartphones premium actuels.

Par contre, l’écran intérieur se montre plus fragile. Pour cause, il n’a qu’une mince couche plastique pour le protéger. Un point faible que Samsung traîne depuis la toute première version du modèle.

Ici, un simple ongle ou un peu de poussière peut suffire à laisser une trace. Heureusement, la marque anticipe ce genre de désagrément. En cas de dommage, l’écran peut être remplacé gratuitement durant les deux premières années.

Et face à la chaleur, ça donne quoi ? D’après le test de Nelson, l’écran extérieur du Galaxy Z Fold 7 a pu résister à la flamme d’un briquet pendant environ 20 secondes. Ce n’est qu’ensuite que des marques ont commencé à apparaître.

En revanche, l’écran intérieur a montré des signes de faiblesse après seulement 10 secondes face à la flamme. Même si les deux écrans ont continué de fonctionner normalement après le test, ils ont gardé des marques visibles et permanentes là où la flamme a touché. Ne mettez donc pas votre téléphone près du feu.

Ce smartphone tient-il ses promesses ?

Parmi les particularités du Samsung Galaxy Z Fold 7, on trouve sa meilleure protection contre la poussière. Il a une certification IP48. C’est-à-dire qu’il peut encaisser des particules solides de plus d’un millimètre.

#GalaxyZFold7 : plus fin, mais toujours vulnérable à la poussière

D’après les informations partagées par le leaker PandaFlashX, le Galaxy Z Fold 7 resterait limité à une certification IP48. pic.twitter.com/D8dYEp6f3i — La Nouvelle Tribune (@LNTribune) July 4, 2025

Sur sa chaîne YouTube JerryRigEverything, Zack Nelson a voulu tester cette promesse de résistance. Pour ça, il a versé une bonne quantité de poussière directement sur la charnière, la fameuse zone pliable du Galaxy Z Fold 7.

Le verdict ? Le téléphone a bien réagi. Il a juste fait un petit bruit en s’ouvrant et se fermant. Mais rien d’alarmant. Le mécanisme fonctionne toujours sans accroc. Cela veut dire que si votre Galaxy Z Fold 7 finit dans du sable ou de la poussière un peu épaisse, pas de panique. Il devrait tenir le coup.

Enfin, le test de la torsion. Le Z Fold 7 est-il capable de résister si on le plie dans le mauvais sens ? Bonne nouvelle, en appliquant une forte pression sur la charnière, le smartphone ne rompt pas. Même après deux essais. Il se courbe un peu sous la contrainte, mais reprend aussitôt sa forme initiale. Aucun craquement, aucune fissure, pas le moindre dégât visible.

Alors, est-ce que le Galaxy Z Fold 7 justifie son prix ? À mon avis, oui. Samsung n’a pas seulement misé sur le confort et le design. La marque a aussi travaillé la solidité, notamment autour de la charnière.

