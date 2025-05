Quel Samsung Galaxy acheter en 2025 ?

En 2025, le catalogue des smartphones Samsung déploie une variété de modèles adaptés à tous les besoins et budgets. Avec des innovations technologiques poussées, des designs repensés et des fonctionnalités toujours plus intelligentes, choisir le bon Galaxy peut s’avérer complexe. Ce guide examine en détail les différentes gammes disponibles, leurs spécificités techniques et les critères à considérer. Sans arrière-pensée marketing, l’objectif est de vous aider à trouver quel Samsung Galaxy acheter sans remord en 2025.

Les critères pour acheter votre Samsung Galaxy

Identifier le modèle de Samsung Galaxy idéal dépend essentiellement de vos priorités, du budget et de votre mode de vie.

Identifier le modèle idéal en fonction des habitudes

Le choix du modèle de Samsung Galaxy repose sur les priorités, le budget et le mode de vie. L’autonomie et la gestion énergétique sont des éléments clés à prendre en compte. Les modèles haut de gamme, comme le Galaxy S25 Ultra, disposent d’une batterie de 5000 mAh avec des cellules en silicium-graphène. Cette technologie améliore la capacité énergétique et optimise la durabilité de l’appareil. Le Super Fast Charging 2.0 permet de recharger complètement le smartphone en 28 minutes. Cette rapidité garantit une utilisation prolongée sans contrainte.

Choisir un téléphone qui offre les fonctionnalités souhaitées

Les amateurs de photographie, les passionnés de gaming et les utilisateurs exigeants peuvent trouver un appareil qui correspond à leurs attentes. Le Galaxy S25 Ultra propose un capteur principal de 200 MP avec ouverture variable f/1.4-f/2.4. Il dispose d’une stabilisation optique sur 5 axes. Son mode nuit intelligent ajuste chaque paramètre en temps réel et optimise la qualité d’image en faible luminosité. Son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces affiche des contrastes élevés. Il offre une fréquence de rafraîchissement adaptative allant de 1 Hz à 144 Hz. Cela garantit une fluidité exceptionnelle. L’écosystème Samsung qui inclut les Galaxy Buds et les montres connectées, renforce les fonctions multimédias et améliore l’interaction avec l’appareil.

Quand privilégier les modèles milieu de gamme ?

Les smartphones premium ne sont pas toujours nécessaires pour un usage quotidien. La série Galaxy A propose une alternative équilibrée avec des performances solides et un prix raisonnable. Le Galaxy A75 intègre un écran Super AMOLED+ de 6,7 pouces avec une fréquence de 120 Hz. Sa luminosité de 1500 nits garantit une lecture optimale dans toutes les conditions. Le processeur Exynos 1480, conçu avec une finesse de gravure de 5 nm, optimise la consommation d’énergie et préserve la batterie de 5000 mAh. La charge rapide 45W permet de retrouver une autonomie élevée en 35 minutes. Elle assure une utilisation sans interruption. One UI, l’interface logicielle de Samsung, facilite la navigation fluide et améliore l’ergonomie du smartphone.

Prêter attention à la longévité logicielle

La durabilité logicielle reste un critère fondamental dans l’achat d’un smartphone. Un appareil qui reçoit des mises à jour fréquentes conserve ses performances optimales et assure une sécurité renforcée contre les cybermenaces. Samsung garantit un suivi logiciel de cinq ans, avec des correctifs de sécurité et des améliorations de One UI adaptées aux nouvelles applications et aux standards de connectivité. Le Wi-Fi 7 et les modems 5G conçus pour les fréquences millimétriques jusqu’à 60 GHz assurent une connectivité ultra-rapide et une compatibilité avancée avec les technologies futures.

Le prix varie de 300 à 1900 €

En 2025, les prix des smartphones Samsung Galaxy varient selon les modèles et leurs fonctionnalités. Le Galaxy S25 Ultra, haut de gamme, coûte environ 1 499 €, avec un écran AMOLED 6.9″, un processeur Exynos 2500 et un appareil photo de 200 MP. Le Galaxy S25+ est proposé à 1 199 € et offre un équilibre entre performance et prix. Ce même modèle sans les options reste accessible à 999 €. La configuration matérielle baissera en conséquence.

Les modèles pliables, comme le Z Fold 7, atteignent 1 899 €, tandis que le Z Flip 7 se vend autour de 1 299 €. Les entrées de gamme, comme le Galaxy A25, restent accessibles à partir de 299 €. Sachez que les offres promotionnelles et les solutions de financement facilitent l’achat des modèles les plus avancés. Elles rendent les Galaxy S et Galaxy A accessibles via des programmes de reprise et des crédits sans frais.

Pour acheter un Samsung Galaxy, personnellement, je recommande la configuration optimale :

Écran : Dynamic AMOLED 2X, 6,9 pouces, QHD+, 144 Hz

: Dynamic AMOLED 2X, 6,9 pouces, QHD+, 144 Hz Processeur : Snapdragon 8 Gen 4 ou Exynos 2500

: Snapdragon 8 Gen 4 ou Exynos 2500 Mémoire vive : 12 Go ou 16 Go LPDDR5X

: 12 Go ou 16 Go LPDDR5X Stockage : 256 Go, 512 Go ou 1 To UFS 4.0

: 256 Go, 512 Go ou 1 To UFS 4.0 Batterie : 5000 mAh, Super Fast Charging 2.0, 28 minutes

: 5000 mAh, Super Fast Charging 2.0, 28 minutes Appareil photo : 200 MP, f/1.4-f/2.4, 10x optique

: 200 MP, f/1.4-f/2.4, 10x optique Vidéo : 8K 30 FPS, stabilisation avancée

: 8K 30 FPS, stabilisation avancée Connectivité : Wi-Fi 7, Modem 5G 60 GHz, Bluetooth 5.3

: Wi-Fi 7, Modem 5G 60 GHz, Bluetooth 5.3 Système : One UI 6.0, Android 15, 5 ans de mises à jour

: One UI 6.0, Android 15, 5 ans de mises à jour Sécurité : Empreinte ultrasonique 3D, cryptage avancé

: Empreinte ultrasonique 3D, cryptage avancé Construction : Titane, IP68, verre Gorilla Glass Victus 3

: Titane, IP68, verre Gorilla Glass Victus 3 Audio : Stéréo AKG, Dolby Atmos

: Stéréo AKG, Dolby Atmos Budget à prévoir : Environ 1499 €

Les principales séries de Samsung Galaxy au choix

La série Samsung Galaxy S demeure le fleuron de la marque. Elle incarnant l’excellence technologique. En 2025, elle comprend notamment le Galaxy S25, le S25+ et le S25 Ultra, qui repoussent les limites des performances et de la photographie mobile. Ces appareils sont équipés du processeur Exynos 2400 ou Snapdragon 8 Gen 4 selon les régions, optimisé pour l’intelligence artificielle et les tâches intensives.

Le Galaxy S25 Ultra : performances et innovation

Le Galaxy S25 Ultra se distingue par son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces avec une résolution QHD+ et une fréquence de rafraîchissement variable de 1 Hz à 144 Hz grâce à la technologie LTPO 4.0, idéale pour économiser la batterie et pour le gaming. Son module photo triple caméra, co-développé avec Hasselblad, intègre un capteur principal de 200 MP avec ouverture variable f/1.4-f/2.4, un ultra-grand-angle de 50 MP, ainsi qu’un téléobjectif périscope 10x optique stabilisé sur 5 axes. Le mode nuit utilise un algorithme de fusion d’images en temps réel pour des clichés ultra-détaillés même en basse lumière.

Ne manquez pas non plus mon guide : Faut-il acheter le Samsung Galaxy S25 Ultra ?

L’intégration d’une IA neuronale dédiée révolutionne l’expérience utilisateur. Le NPU triple cœur exécute jusqu’à 45 TOPs (Tera Operations Per Second) qui permet des fonctions avancées comme la traduction vocale en temps réel et l’optimisation dynamique des performances. La connectivité évolue avec le support natif du Wi-Fi 7 et un modem 5G compatible avec les fréquences millimétriques jusqu’à 60 GHz. La batterie de 5000 mAh bénéficie de la technologie Super Fast Charging 2.0 assura une charge complète en seulement 28 minutes, tandis que la durée de vie des cellules a été augmentée de 40 % grâce à un nouveau procédé de fabrication des anodes en silicium-graphène.

La série Galaxy A : un excellent rapport qualité-prix

La série Galaxy A ne doit pas être sous-estimée. Conçue pour les budgets plus modestes, elle propose des modèles comme le Galaxy A55 ou l’A75 qui combinent des composants mid-range tels que l’Exynos 1480 avec des finitions premium. Ces smartphones adoptent des écrans Super AMOLED+ de 6,7 pouces avec une fréquence de 120 Hz et une luminosité maximale de 1500 nits, ainsi que des batteries de 5000 mAh compatibles avec la charge rapide 45W.

Le système triple caméra du Galaxy A75 reprend le savoir-faire Samsung avec un capteur principal de 108 MP à pixel-binning, complété par un ultra-grand-angle de 32 MP et un téléobjectif 3x optique. La puce Exynos 1480, fabriquée en 5 nm, fournit des performances suffisantes pour la majorité des usage et optimise l’autonomie.

La série Galaxy Z Flip : innovation pliable

Pour les amateurs de gadgets innovants, la série Galaxy Z Flip offre une expérience utilisateur unique. Ces smartphones pliables allient modernité et praticité et permet de profiter d’un grand écran, mais conserve un format compact une fois fermé. Leur format facilite le multitâche grâce à la possibilité d’ouvrir plusieurs applications simultanément sur le même écran. Samsung a investi dans l’amélioration de la durabilité avec des technologies d’écran renforcées et des charnières perfectionnées. Cela rend ses modèles fiables et adaptés à un usage quotidien.

Dans le duel entre le Galaxy S25 Ultra et le Galaxy Z Flip, chaque modèle présente ses avantages selon les attentes. Le premier domine avec ses performances élevées et sa capacité à gérer facilement les applications les plus gourmandes. L’autre séduit par son design innovant et le plaisir qu’il procure au simple fait de manipuler un appareil pliable. Le choix final dépend donc des préférences personnelles et des usages spécifiques.

Les alternatives à la gamme Samsung Galaxy

Si les Samsung Galaxy offrent des performances premium, plusieurs alternatives existent à des prix similaires. Pour rivaliser avec le S25 Ultra (1 499 €), l’iPhone 16 Pro Max (1 599 €) propose une puce A18 Pro et une caméra avancée, tandis que le Google Pixel 9 Pro XL (1 399 €) mise sur l’IA et Android pur. Face au Galaxy S25+ (1 199 €), le OnePlus 12 Pro (1 099 €) offre un Snapdragon 8 Gen 4 et une recharge ultra-rapide.

Le Xiaomi 15 (999 €) est une option intéressante face au Galaxy S25, avec un écran 2K et une batterie haute capacité. Pour les pliables, le Honor Magic V3 (1 699 €) concurrence le Z Fold 7, tandis que le Motorola Razr 2025 (1 199 €) rivalise avec le Z Flip 7. Enfin, pour les budgets serrés, le Redmi Note 14 Pro (299 €) et le Realme 11x (279 €) défient le Galaxy A25 avec de bonnes performances pour leur prix. Ces alternatives permettent de choisir selon ses préférences (écosystème, photo, autonomie, etc.).

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.