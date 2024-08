iPhone 16 : voici les 5 grosses nouveautés à prévoir selon cet expert

Les rumeurs vont bon train concernant cette prochaine génération de smartphone Apple. Selon un célèbre analyste, l'iPhone 16 devrait apporter son lot de nouveautés. Focus sur ces bruits de couloir !

L'iPhone 16 s'apprête à débarquer, et les murmures battent leur plein ! Mark Gurman de Bloomberg vient de lever le voile sur les 5 nouveautés phares de l'iPhone 16, dans sa newsletter Power On. Notamment en matière d'intelligence artificielle et de design. Design repensé, intelligence artificielle poussée… l'expérience promet d'être à la hauteur de vos attentes !

L'intelligence artificielle au cœur de l'iPhone 16 : ça, c'est de la nouveauté

La star de cette nouvelle génération est sans doute Apple Intelligence. Similaire à Microsoft Copilot, cette IA générative peut explorer vos calendriers, e-mails, et autres données sur vos appareils Apple. Elle vous aide à donner vie à vos idées, que ce soit en texte, en image ou en retouche photo, et bien plus encore.

Par conséquent, les quatre modèles d'iPhone 16 seront compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité. En plus, avec la puce A18 sous le capot et 8 Go de mémoire, attendez-vous à des performances ultra-fluides.

Power On: What to expect from the iPhone 16, next SE, iPhone 17 and beyond + more on the M4 Mac mini, iOS 18 Photos app and new Apple Watches https://t.co/9J82Jtducy August 11, 2024

« Tous les modèles d'iPhone 16 fonctionneront avec Apple Intelligence, mais cela fonctionnera également avec les versions iPhone 15 Pro« , a annoncé Gurman. « Il est difficile de dire à quel point cela sera attrayant. Comme je l'ai dit la semaine dernière, je ne pense pas que ces fonctionnalités à elles seules seront une raison de procéder à une mise à niveau. » ajoute-t-il

Un design rafraîchi et des fonctionnalités améliorées

L'iPhone 16 apporte un souffle nouveau à son design ! Les ajustements esthétiques incluent le bouton d'action, jusqu'ici réservé à l'iPhone 15 Pro. Il sera désormais disponible sur tous les modèles de la gamme 16. Ce bouton, que vous pouvez configurer à votre goût, vous donne un accès instantané à vos fonctions favorites. Qu'il s'agisse de vérifier la sonnerie ou de lancer des applications.

Mais attention, avec iOS 18, un centre de contrôle encore plus flexible et des options d'écran de verrouillage personnalisables pourraient bien voler la vedette à ce bouton d'action.

iPhone 16/16 Plus rumours:



• 6.1” and 6.7” Displays

• 60Hz display 🙄

• Action Button

• New “Capture Button”

• A17 or A18 chip

• Vertical camera layout

• Exclusive on-device AI features



Credit: @theapplehub #Wallpapers #iPhone #apple pic.twitter.com/gIosLUJeXK November 28, 2023

Un petit plus pour les modèles haut de gamme : une commande de caméra physique sur le côté droit, pour un contrôle plus intuitif de la mise au point et du zoom. Par ailleurs, du côté couleur, les traditionnels noir, blanc et gris devraient toujours être de la partie. Mais l'or rose pourrait revenir en beauté. Certains bruits de couloir évoquent même un mélange original de gris ciment et de jaune désert.

Les rumeurs continuent ! Les écrans des modèles Pro vont aussi gagner en taille, passant à 6,3 pouces pour l'iPhone 16 Pro et 6,9 pouces pour le Pro Max.

Même si ces informations viennent des rumeurs, elle nous offre un avant-goût excitant des surprises de la part d'Apple dans les semaines à venir. L'intelligence artificielle, un design soigné et de nouvelles fonctionnalités sont les maîtres mots de cette nouvelle génération d'iPhone.

L'iPhone 16 vous intrigue ? Que souhaiteriez-vous voir dans cette nouveauté d'Apple ? Faites-nous part de vos pensées dans les commentaires.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.