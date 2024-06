On sait enfin pourquoi Apple Intelligence ne sera pas sur votre vieil iPhone

Lors de la WWDC 2024, l'Apple Intelligence a reçu un accueil chaleureux et enthousiaste de la part du public. Toutefois, les utilisateurs d'iPhone sont assez mitigés.

Il s'avère que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max seront les seuls smartphones Apple capables de l'utiliser lors de son lancement.

Voici pourquoi les iPhones les plus récents sont les seuls à pouvoir utiliser l'Apple Intelligence

Lors d'un entretien avec John Giannandrea, Craig Federighi et Greg Joswiak les informations reçues concernant l'usage d'Apple Intelligence sont assez floues. Selon M. Giannandrea, vice-président senior d'Apple chargé de l'apprentissage automatique et de la stratégie en matière d'IA, cette nouveauté pourra fonctionner sur les anciens iPhones. Sauf que l'IA ne sera pas assez rapide.

Puis, sans véritablement le nier, c'est également un moyen de promouvoir la vente des nouveaux iPhones qui sont sortis récemment. C'est M. Joswiak (vice-président directeur du marketing mondial d'Apple) qui le dit. Étant donné que tout iPad ou Mac est doté d'une puce de série M. La compatibilité avec l'Apple Intelligence est basée sur le matériel. Ce n'est pas simplement un stratagème pour encourager les mises à niveau.

Puis, Federighi (SVP of software engineering) a ajouté que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max sont suffisamment puissants pour faire tourner Apple Intelligence. Autant les posséder.

Plus de RAM et un gros NPU

L'importance de la capacité de mémoire vive pour l'exécution de l'intelligence d'Apple a déjà été suggérée par l'analyste Ming-Chi Kuo. 8 Go de mémoire vive semble être le minimum. Mais les seuls modèles d'iPhone offrant autant de RAM sont l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Par conséquent, les anciens modèles sont forcément hors course.

Giannandrea a également indiqué que le moteur neuronal, le NPU interne d'Apple, était important. « L'A17 Pro (la puce à l'intérieur de l'iPhone 15 Pro) n'est pas la première puce A dotée d'un moteur neuronal. Mais elle est plus puissante que ces prédécesseurs. Elle est notamment capable d'effectuer 35 TOPS (tera/trillion d'opérations par seconde). Or, la puce A16 Bionic utilisée dans l'iPhone 15 de base et l'iPhone 14 Pro ne peut en faire que 17 TOPS.

Voici ce peuvent faire les propriétaires d'anciens iPhones

Si Apple Intelligence ne peut pas être installé sur les iPhones inférieurs au modèle 15 Pro, ils peuvent avoir accès à d'autres nouvelles fonctionnalités. Elles ont été annoncées dans le cadre d'iOS 18.

Elles fonctionnent sur les iPhones XS et les iPhones XR de 2018. Les propriétaires pourront mieux personnaliser leur écran d'accueil et de verrouillage. Ils auront des capacités de masquage et de verrouillage des apps. Puis, ils auront accès à une plus grande gamme de formatage de texte pour Messages et un nouveau design pour l'app Photos.

Par contre, pour mettre à jour votre iPhone et tirer le meilleur parti de l'Apple Intelligence, vous devrez peut-être opter pour l'iPhone 16 Pro ou l'iPhone 16 Pro Max. Cela garantira une compatibilité totale avec l'IA. Son lancement est déjà confirmé pour l'automne.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.